Depois da Vodafone, também Altice e NOS anunciam fim do 3G

© Unsplash

Depois de a Vodafone anunciar esta sexta-feira o fim da sua rede 3G a partir de julho de 2024, também a Altice Portugal e a NOS confirmaram ao Dinheiro Vivo (DV) que vão desligar o sinal da rede móvel de terceira geração.

Contactada, fonte oficial da Altice garantiu que a empresa será a primeira a desligar o 3G, em Portugal. A mesma fonte não entrou em detalhes, mas assegurou que já está a informar os respetivos clientes, remetendo explicações mais pormenorizadas divulgadas no site do operador.

"Vamos descontinuar progressivamente a tecnologia 3G, nos serviços de voz e internet móvel, entre ​4 de setembro de 2023 e 31 de janeiro de 20242, lê-se no referido site. Depois de janeiro de 2024, os serviços de voz da dona da Meo passam a ser assegurados pelas redes 2G ou pelas redes 4G e 5G. A internet móvel passa a ser garantida pelas redes 4G e 5G.

Também a Altice justifica a decisão pela necessidade de melhorar a gestão das frequências disponíveis no espetro e pelo foco de novos investimentos em tecnologias mais recentes e mais eficientes (tanto a nível de serviço como no desempenho energético e ambiental). A descontinuação do 3G é encarada como um passo evolutivo no setor das telecomunicações.

"Com a mudança da tecnologia 3G para 4G, os clientes podem experienciar velocidades de download até cinco vezes superiores, e mais ainda com a mudança para o 5G​ (até 72 vezes superiores) ", lê-se também. Todavia, a referida melhoria dependerá sempre da cobertura nessa zona ou local, a utilização dentro de edifícios, o número de utilizadores em simultâneo, o número de aplicações abertas no equipamento e até do sistema operativo do dispositivo.

A dona da Meo assegura que "os equipamentos móveis que tenham rede 2G e 3G continuarão a ter acesso à rede móvel através da tecnologia 2G". Ou seja, no pior cenário, se tiver um telemóvel muito antigo ficará só com serviço de voz disponível. Por isso, deverá verificar se o telemóvel que tem atualmente é também compatível com as redes 4G e 5G. Caso seja necessário trocar o cartão SIM para um compatível com 4G e 5G, o operador permite fazer a troca de forma gratuita.

Igualmente contactada, fonte oficial da NOS disse que vai iniciar o processo de descontinuação da rede 3G "de forma faseada a partir de meados do próximo ano", asseverando que, brevemente, será comunicado a todos os seus clientes".

"A descontinuação do 3G é um movimento tecnologicamente natural pelo qual todos os operadores de comunicações irão passar", argumentou a mesma fonte. Disse que esse passo é "benéfico" para os consumidores, pois "reforça a disponibilidade das redes 4G e 5G, permitindo uma melhoria da qualidade de rede, maior velocidade de navegação, menor latência e maior eficiência energética".

Há mais de um ano, em abril de 2022, o Dinheiro Vivo noticiou que Altice, Portugal, NOS e Vodafone Portugal, admitiam acabar com o 3G, em Portugal, seguindo uma tendência internacional já em voga na Europa e também por uma questão de eficiência e qualidade dos serviços assegurados pelas redes 4G e 5G. No entanto, nenhuma tinha um calendário definido. Segundo a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), no final de 2021, a rede 3G fornecia internet móvel a cerca de 820 mil consumidores, enquanto 32% do total de tráfego de dados correspondia ao 3G.

Em outubro de 2022, Mário Vaz, então CEO da Vodafone Portugal, previa o fim do 3G até ao final de 2025.

Nessa época, por exemplo, as empresas de telecomunicações com atividade na Bélgica, no Luxemburgo, na Polónia, na Roménia, na Eslováquia e em Espanha já tinham decidido acabar com o 3G até ao final de 2025. Por exemplo, no Reino Unido, o grupo Vodafone anunciou a descontinuação do 3G em janeiro deste ano e, em França, a Orange fez saber em março que vai terminar com o 3G até 2028 e com o 2G até 2025.