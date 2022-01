Digi já recruta em Portugal e ofertas 5G devem chegar no segundo semestre

© Unsplash

Dinheiro Vivo 28 Janeiro, 2022 • 11:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa de telecomunicações romena Digi, que entrou no mercado português através da subsidiária Dixarobil, que investiu 67 milhões na aquisição de espetro no leilão do 5G, está já a montar a operação em Portugal e pretende lançar as primeiras ofertas no segundo semestre de 2022, dá conta o jornal "Eco" esta sexta-feira.

A telecom de origem romena, que já está presente no mercado espanhol, ainda não revelou a estratégia para Portugal. Mas, já está ativamente a preparar a operação lusa. Não são conhecidos detalhes concretos dos planos da Digi e, segundo o Eco, a cobertura da rede da Digi apenas chegará a algumas cidades portuguesas, inicialmente. Também a marca comercial assumida deverá ser outra e não Dixarobil.

O novo player do setor está já a recrutar, pretendendo chegar ao final de março com 20 pessoas na equipa em Lisboa, entre pessoal técnico e de base e pessoas em funções ligadas às áreas financeira, legal e de tecnologia. O CEO da Digi em Portugal deverá ser Emil Grecu, que está na empresa há mais de vinte anos.