Digi prevê lançar primeiros serviços em Portugal só em 2024

A Digi prevê lançar em Portugal os primeiros serviços apenas no início de 2024, noticia o jornal Eco esta terça-feira. A previsão partiu do CEO da Digi Communications, Serghei Bulgac, durante uma conferência de imprensa sobre os resultados do primeiro trimestre do grupo romeno de telecomunicações. Em setembro de 2022, os analistas apostavam que os serviços da Digi chegariam am Portugal durante o ano de 2023.

"A nossa estratégia é alta qualidade, serviços de telecomunicações modernos usando as últimas tecnologias, e preços acessíveis. Se os preços serão como em Espanha ou na Roménia, no meio ou ainda melhores, iremos decidir mais tarde. Esperamos é ter preços acessíveis", afirmou o gestor quando questionado sobre a estratégia para Portugal.

De acordo com aquele jornal, após a aquisição de espetro no leilão do 5G, a Digi está a preparar-se para lançar serviços na rede móvel e também rede fixa, em fibra ótica, em Portugal, sendo que a parceria com a Cellnex - que dará acesso ao operador a milhares de torres de telecomunicações no país, "está em fase avançada". Além disso, citado pelo mesmo jornal, Serghei Bulgac não descartou a possibilidade da Digi adquirir a Dense Air Portugal, após a compra da subsidiária belga em conjunto com a Citymesh. No entanto, o gestor disse que não existem negociações "em curso neste momento".