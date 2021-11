Dixarobil conclui processo e já pode explorar 5G em Portugal

© Josep LAGO/AFP

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou esta terça-feira que a Dixarobil concluiu o processo do leilão da quinta geração da rede móvel e, por isso, já tem autorização do regulador para explorar o 5G em Portugal.

A Dixarobil, que pagou cerca de 67 milhões de euros por oito lotes de frequências, é a quinta empresa de telecomunicações a receber licenças 5G. Neste momento, falta apenas a Meo, da Altice Portugal concluir o processo.

"Esta decisão foi adotada na sequência do pagamento efetuado pela empresa dos valores devidos pelo espetro ganho no referido leilão, em conformidade com o que determina o regulamento do leilão", refere a Anacom, em comunicado.

"Assim se conclui, para esta empresa, o processo do leilão e atribuição das frequências. A partir de agora, esta empresa pode dar início à exploração comercial das frequências atribuídas", adianta o regulador.

A Dixarobil adquiriu um lote nos 900 MHz, outro lote nos 1.800 MHz, dois nos 2,6 Ghz e quatro na banda dos 3,6 Ghz.

A NOS, a Dense Air, a Vodafone Portugal e a Nowo, da MásMóvil, já têm garantida a emissão dos direitos de utilização de frequências (DUF) no 5G.

Os DUF do leilão 5G foram atribuídos à Dense Air, Dixarobil, Meo, NOS, Nowo Communications e Vodafone Portugal.