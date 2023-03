Do 5G à IA e robôs, as novidades da indústria das comunicações

Mobile World Congress, Barcelona © EPA/Enric Fontcuberta

A 18.ª edição do Mobile World Congress (MWC), a primeira sem restrições sanitárias desde que a pandemia de covid-19 surgiu, decorreu na última semana em Barcelona, Espanha. A Catalunha voltou a ser por estes dias a casa da indústria das telecomunicações e de projetos futuristas na mobilidade, aviação e robótica. Entre os mais de 88 mil participantes a observar as novidades de mais duas mil empresas do setor - o que superou as expectativas iniciais que apontavam para 80 mil pessoas - estava o Dinheiro Vivo, que faz aqui um balanço.

Quem paga as redes de telecomunicações

O MWC arrancou com uma questão no centro da mesa. Quem tem de pagar as redes de telecomunicações? Em vésperas do MWC, a Comissão Europeia lançou uma consulta pública para saber a opinião da indústria sobre se as grandes tecnológicas como Apple, Google, Meta, Amazon ou Netflix devem comparticipar o desenvolvimento das redes.

José María Álvarez-Pallete, líder da Telefónica e presidente da GSMA, associação que organiza o MWC, e Christel Heydemann, presidente executiva da francesa Orange, foram os mais vocais no apelo a Bruxelas para obrigar as big tech a pagar uma "contribuição justa". O CEO da Ericsson em Espanha e Portugal, Andrés Vicente, também defendeu que a indústria precisa de encontrar novas formas de monetizar as redes, dando um "ponto de razão" aos operadores.

Apesar dos apelos, o comissário europeu Thierry Breton veio defender que as telecom e as big tech não devem estar de costas voltadas, defendendo a criação de equilíbrios.

Ora, surpresa das surpresas, foi o co-CEO da Netflix, Greg Peters, ter surgido em Barcelona com uma contraproposta: que os operadores também comparticipem a produção de conteúdos dos serviços digitais.

O que vai acontecer ainda é uma incógnita, será preciso esperar por 19 de maio, quando a consulta terminar.

5G e 6G, o que aí vem

A maior feira de telecomunicações do mundo foi palco de um "tsunami de inovação". Comecemos pelo 5G. Em todos os stands das fabricantes de telemóveis ou operadores grossistas o 5G era visado. Só no stand da Huawei, que ocupava um espaço recorde face a todas as edições, de 11 mil metros quadrados, havia mais de uma dezena de projetos a serem apresentados e todos, de uma forma ou de outra, envolviam 5G. A empresa chinesa quis mostrar que não desmoralizou, apesar do impacto das sanções dos EUA no negócio.

A estimativa dos peritos e da indústria é que as redes de transmissão e comunicação 5G abranjam um terço da população mundial em 2025, estando a tecnologia já incorporada em inovações relacionadas com a saúde, a automação, a aviação, a produção industrial ou os videojogos.

O MWC também foi palco de antecipação das promessas do 6G. O 5G ainda não vingou, mas a indústria já debate o que poderá vir a ser a geração móvel seguinte. Se o 5G permite velocidades nunca antes vistas, permitindo uma interconectividade entre diferentes dispositivos, o 6G está a ser apontado como a "Internet dos Sentidos".

5G em Lisboa premiado

Durante o MWC, a espanhola MedUX, plataforma que mede e analisa a qualidade e a experiência de cliente em serviços fixos, móveis e de televisão, surpreendeu os jornalistas portugueses que estavam no MWC ao revelar que Lisboa, a par das capitais espanhola e alemã, destacam-se como as que têm melhor qualidade na rede 5G em termos de experiência.

O governante Mário Campolargo e o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete Matos, foram ao MWC receber a distinção.

Espanha aprofunda 5G e estratégia de chips

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também marcou presença no MWC. Defendeu que a rede 5G é crucial para acelerar os processos de coesão social e territorial e, por isso, o líder do governo espanhol argumentou ser "essencial" pensar em parcerias público-privadas no âmbito do 5G. Ainda assim, o político do PSOE pede às tecnológicas e ao setor que os processos de transformação digital sejam feitos a um ritmo "humanista". Sánchez reuniu-se no MWC à porta fechada com altos responsáveis da Meta (dona do Facebook) e Cisco, onde não só discutiu como aprofundou a ambição de "tornar Espanha num player relevante" no fabrico de chips na Europa.

Impacto de 350 milhões de euros

A inteligência artificial, a realidade aumentada, a realidade virtual, a internet das coisas, entre outras inovações protagonizaram o MWC de 2023. Passear pelos corredores da feira de Barcelona era sinónimo de cruzar com uma espécie de cão robô, de ver um humanoide rodeado de humanos curiosos ou de entrar num simulador de voo para testar uma nova tecnologia de inteligência artificial e realidade aumentada.

O MWC mantém o mesmo nome desde a primeira edição, em 2006, mas as telecomunicações e os telemóveis já não são os únicos protagonistas do evento, que se foca atualmente também em outras tecnologias e indústrias, embora relacionadas.

Segundo a organização, 56% dos participantes na feira deste ano não estavam ligados ao mundo das telecomunicações e dos telefones móveis.

A edição de 2023 terá tido um impacto económico na Catalunha de 350 milhões de euros, tendo sido criados 7,4 mil empregos.

Nota também para o facto de que dos dois mil expositores na MWC, 150 foram de empresas chinesas, que este ano regressaram à feira com a recente reabertura da China depois da pandemia de covid-19. Aliás, o número de visitantes oriundos da Ásia aumentou em 25% em relação ao ano passado e só da China viajaram entre quatro e cinco mil pessoas para estar na MWC de Barcelona.

A edição de 2024 já está em marcha. Será realizada de 26 a 29 de fevereiro.

O jornalista viajou para Barcelona a convite da Huawei.