Dona da Meo reforça posição na telecom britânica BT para 24,5%

A Altice é liderada pelo empresário franco-israelita Patrick Drahi. © Gustavo Bom/GI

Dinheiro Vivo 23 Maio, 2023 • 10:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Altice, dona da Meo, reforçou a sua participação na empresa de telecomunicações britânica BT, de 18% para 24,5%, passando a ser a maior acionista da empresa inglesa, mas afasta a aquisição da totalidade do seu capital, noticia esta terça-feira o Financial Times.

A BT anunciou na semana passada, aquando da divulgação dos resultados trimestrais, que deverá despedir cerca de 40% do seu quadro de pessoal até 2030, depois da implementação da rede de fibra no país, que exigirá uma força laboral menor.

A Altice, liderada pelo empresário franco-israelita Patrick Drahi, é dona da portuguesa Meo e tem investimentos em França, nos EUA e em Israel. A primeira aposta de Drahi na BT foi feita através da aquisição de 12% em 2021.



O reforço da Altice para 18% foi operado no mesmo ano, em 2021, o que levou o governo britânico a analisar o negócio, uma vez que a BT detém infraestruturas críticas de telecomunicações, ou seja, trata-se de uma empresa sensível em termos de segurança nacional, segundo o Financial Times. Mas o governo britânico acabou por dar luz verde à aquisição que torna Drahi no maior acionista da BT.