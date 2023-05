EllaLink e EXA Infrastructure vão ligar ligar América do Sul a centros de dados europeus

Cabos submarinos © D.R

A EllaLink, o cabo submarino de fibra ótica que liga a Europa à América do Sul, e a plataforma digital EXA Infrastructure, anunciaram hoje um serviço conjunto que ligará a América do Sul aos principais centros empresariais da Europa.

Os clientes de ambas as empresas vão beneficiar "da mais recente rota de dados direta de alta capacidade através do Atlântico", que se conecta à extensa rede europeia da EXA, explicam num comunicado conjunto.

A rota de 9.120 quilómetros permitirá que o tráfego de internet contorne a América do Norte e proporcione um aumento de 50% no desempenho da rede entre os data centers localizados no Brasil, Portugal e Espanha, adianta.

Uma vez implementado, os clientes da EllaLink passarão a beneficiar de conectividade ótica de e para Sines, em Portugal, graças à interligação direta com a extensa rede pan-europeia da EXA.