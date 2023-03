Empresa da Altice para a fibra ótica tem de devolver três milhões de fundos públicos

© Fred TANNEAU / AFP

A Fibroglobal vai ter de devolver três milhões de euros ao Estado, devido aos fundos públicos a que teve acesso para financiar a expansão da rede de fibra ótica, noticiou o Público esta segunda-feira, após a Autoridade de Gestão do Centro 2020 ter notificado a empresa.

A Fibroglobal é detida pela Fastfiber, empresa controlada em 50,01% pela Altice Portugal e em 49,99% por um fundo gerido pela Morgan Stanley Infrastructure, e está responsável pelo desenvolvimento da rede de fibra ótica da Meo.

A empresa já contestou a decisão, que, segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, foi assumida pela Autoridade de Gestão do Centro 2020 em linha com uma recomendação de 2018 da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Em causa está um sobrefinanciamento, relativo a contratos de 2011, detetado pelo regulador das comunicações, pelo que a Autoridade de Gestão entendeu que "havia lugar à devolução de verbas". Ou seja, a atividade da Fibroglobal não carecia de tanto financiamento público.

Não obstante, refere o matutino, o processo só ocorre se o governo quiser. "Uma eventual intervenção" do regulador "terá sempre de ser desencadeada por iniciativa do governo, que poderá designar a Anacom".