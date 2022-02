Estabilização da rede da Vodafone "está praticamente assegurada"

© Eduardo Tomé

A Vodafone Portugal tem "praticamente assegurada" a estabilização da rede, garantiu fonte oficial da empresa, reiterando que o impacto verificado nos serviços da Vodafone "encontra-se em fase final de resolução", com "um volume já bastante residual de clientes afetados".

"A estabilização da rede está praticamente assegurada, o que inclui voz móvel e fixa, dados e serviço televisão", disse ao Dinheiro Vivo.

No entanto os serviços empresariais ainda sentem perturbações, sendo que "está em curso o restabelecimento de soluções especificas para clientes empresarias".

Quanto ao de apoio ao cliente, cujas ligações por voz e digitais foram afetadas, a Vodafone passou a disponibilizar mais ferramentas para aceder a esse serviço, incluindo novos canais digitais. Ao final do dia de quarta-feira, a empresa dava conta que o Serviço de Apoio a Clientes tinha sido restabelecido, embora continuasse a registar perturbações, por exemplo, na reposição dos canais digitais, através da aplicação My Vodafone, "com resultados já alcançados mas ainda sem acessibilidade total".

A Vodafone Portugal revelou na terça-feira que foi alvo de um ataque informático sem precedentes, que provocou problemas técnicos e falhas no acesso a serviços fornecidos pela rede do operador. O ciberataque foi identificado na noite de segunda-feira, com a telecom a registar os impactos significativos junto dos mais de quatro milhões de clientes particulares e empresariais. Os efeitos do ataque continuam ser sentidos, embora a empresa já tenha recuperado alguns serviços.