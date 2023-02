Estudo indica que rede da NOS assegura a "experiência mais consistente"

Dinheiro Vivo 25 Fevereiro, 2023 • 10:11 Partilhar este artigo Facebook

A rede da NOS fornece "a experiência mais consistente em Portugal", concluiu um estudo da Open Signal a partir de dados recolhidos e analisados entre setembro e novembro de 2022.



A partir dos testes realizados por utilizadores, considerando 14 aspetos sobre a experiência geral, a consistência e cobertura das redes e a experiência com o 5G, a consultora britânica destaca mais a NOS do que a Meo ou Vodafone. Segundo o estudo, a NOS teve o maior volume de testes que "corresponderam aos limites mínimos de desempenho recomendados", no que à consistência respeita.



O operador liderado por Miguel Almeida destacou-se também nos testes relativos à velocidade de download (53,8 megabits por segundo, mais 7,7 megabits por segundo do que a Meo e mais 17,7 megabits por segundo do que a Vodafone).



Já no que respeita à experiência com o 5G, a NOS destaca-se conjuntamente com a Vodafone, quanto à disponibilidade da nova rede móvel, e com a Meo, no que respeita à velocidade de download.



"A NOS e a Vodafone são vencedoras conjuntas quanto à disponibilidade do 5G, com pontuações estatisticamente empatadas de 15,8 a 17,8%", lê-se. Já na velocidade de download no 5G, Meo e NOS ficaram "estatisticamente empatadas", com os testes a reportarem velocidades de 282,7 e 286,1 megabits por segundo, respetivamente