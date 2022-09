Eurona chega a Portugal para levar internet por satélite a locais sem ligação

tv cabo parabolica inspeccao da tv cabo em pedio de lousada Foto de j paulo coutinho 23.06.2007 © Fernando Timóteo/Global Imagens

Portugal tem mais um fornecedor de internet via satélite. A Eurona, holding do Global Satellite Technologies Group e que está já presente em Espanha, entrou no mercado português, foi anunciado na terça-feira.

Em comunicado, a empresa sublinha que o objetivo é "crescer no âmbito residencial e levar o serviço de internet via satélite a locais sem ligação". "O objetivo é trazer conectividade para as zonas rurais, isoladas e remotas de Portugal, reduzindo assim a clivagem digital que continua a funcionar como um travão ao progresso económico e social", lê-se.

"A nossa entrada em Portugal ocorre também num contexto ideal", afirma o CEO da Eurona, Fernando Ojeda, citado no comunicado, considerando que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai "15% desses fundos, num total de 2.460 milhões de euros, à transição digital".

Ora, citando o "Relatório de Banda Larga Fixa: Conectividade na Métrica da OCDE" da consultora The Competitive Intelligence Unit, a Eurona considera ser este o momento de apostar em Portugal , onde quase dois milhões de pessoas não tem acesso aInternet de 100Mbps (megabits por segundo).

A Eurona chega ao país, precisamente, com uma oferta de ligação de internet por satélite de 100 Mb (megabits) e conta com "a força no mercado de outros operadores já consolidados com os quais mantém uma estreita colaboração". Um desses operadores é a Eutelsat, telecom de origem francesa detém 39 satélites de comunicações e que está a negociar uma fusão com a OneWeb.

A Eurona dá conta que já assinou um acordo em junho com a Eutelsat, "através do qual [a Eutelsat] transferiu para a Eurona mais de mil clientes na Península Ibérica".

A entrada da Eurona em Portugal faz parte do plano de expansão internacional da empresa, que conta com mais de 40 mil clientes na América Latina, África e Europa, continente onde Portugal se junta a Espanha, Itália e Irlanda.