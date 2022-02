Expansão e consolidação de ativos elevam em 63% rentabilidade da Cellnex em 2021

Antenas 5G © Unsplash

A Cellnex Telecom, grupo de telecomunicações espanhol presente em Portugal desde 2020, fechou o ano de 2021 com um resultado líquido negativo de 351 milhões de euros, mas a rentabilidade do negócio cresceu 63%, para 1.921 milhões de euros. Acresce um crescimento homólogo das receitas de 58%, para 2.536 milhões.

Os resultados foram apresentados na manhã desta sexta-feira, em Barcelona, onde o grupo tem sede. Os responsáveis do grupo explicam que o prejuízo está relacionado com o "impacto substancial das amortizações (+73% face a 2020)" e do aumento homólogo dos custos financeiros em 64%, ambos os fatores "associados ao processo intenso das aquisições e da consequente expansão geográfica do grupo". O prejuízo também foi influenciado pelos planos de reforma voluntária, no valor total de 80 milhões de euros, para as subsidiárias da Cellnex Espanha para o período 2022-2025, e pelo "aumento do IRC no Reino Unido".

Não obstante, "as receitas totalizaram os 2.536 milhões de euros (+58% face a 2020) e o EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização] ajustado ascendeu a 1.921 milhões de euros (+63% face a 2020), refletindo, juntamente com o crescimento orgânico, o efeito da consolidação dos ativos da empresa adquiridos em 2020 e 2021".

O fluxo de caixa livre recorrente fixou-se em 981 milhões, o que representa um crescimento homólogo de 61%.

O presidente executivo, Tobias Martinez, sublinhou que a estratégia de expansão por aquisições e consolidações de ativos prossegue. "O crescimento tem sido levado a cabo tanto por fatores orgânicos como por fatores inorgânicos", referiu.

"Estamos muito satisfeitos por mais um ano de forte crescimento das operações e fluxo corrente de acordo com as previsões. Não poderíamos estar mais satisfeitos com os progressos alcançados quer pela expansão das operações para a Polónia, quer pela consolidação de posição de mercado em França, nos Países Baixos, em Portugal e na Irlanda. Adicionalmente, temos desenvolvido o âmbito dos nossos negócios, que agora incluem o fornecimento de fibra, equipamento ativo e outros serviços que os nossos clientes têm necessidade", afirmou o chairman, Bertrand Kan.

Em 2021, a Cellnex fechou aquisições em França - comprando a Hivory - na Áustria, Dinamarca, Irlanda, Itália e Suécia - através da aquisição da CK Hutchinson -, Polónia - através da Play and Polkomtel Infrastruktura - e Holanda - através da T-Mobile NL sites. Estes negócios totalizaram um investimento de 18.8 mil milhões.

Já em 2022, a Cellnex acordou a compra demais ativos em França, Portugal, Reino Unido e Holanda, num investimento total de 1,9 mil milhões.

As contas finais de 2021 registam também uma dívida líquida de 11.919 milhões de euros, no final de dezembro, sendo que 87% dela "encontra-se indexada à taxa fixa".

No final de dezembro de 2021, a Cellnex tinha níveis de liquidez disponível (tesouraria e linhas de crédito não utilizadas) de cerca de 8,6 mil milhões de euros.