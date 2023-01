Falhas na rede da Vodafone estão resolvidas

As falhas na rede da Vodafone que criaram constrangimentos a alguns clientes empresariais da telecom na manhã desta quinta-feira estão resolvidas, apurou o Dinheiro Vivo junto de fonte oficial do operador.

"A Vodafone informa que os constrangimentos na sua rede se encontram resolvidos, garantiu fonte oficial da Vodafone Portugal ao DV a meio da tarde desta quinta-feira.



Na manhã desta quinta-feira, alguns clientes empresariais do operador ficaram impossibilitados de realizar chamadas telefónicas mesmo que existisse sinal de rede. Na origem do problema estiveram "dificuldades técnicas num serviço específico" que afetaram a "estabilidade das chamadas em alguns clientes empresariais".



Os constrangimentos afetaram o Vodafone One Net, um serviço empresarial que abrange chamadas fixas e móveis, que dá acesso a um contact centre dedicado, alicerçado em cloud, e que permite um tratamento mais profundo aos dados das chamadas.



De acordo com a plataforma Downdetector, os constrangimentos na rede da Vodafone para os clientes empresariais começaram a sentir-se pelas 10h30, registando-se um pico pelas 11h.



Neste momento, a mesma plataforma ainda regista alguns problemas na rede, mas a Vodafone Portugal garante que a situação já está resolvida. Não obstante, segundo fonte oficial da empresa, o operador continua "a monitorizar a situação junto dos clientes empresariais afetados".



Os clientes empresariais da Vodafone nas regiões de Lisboa, Porto, Leiria, Aveiro e Braga terão sido os mais afetados.