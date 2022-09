Famílias pagaram 923 milhões de euros por telecomunicações até junho

As famílias que subscrevem serviços em pacote de telecomunicações pagaram cerca de 923 milhões de euros pelo acesso às ofertas dos operadores, entre janeiro e junho, revelou esta sexta-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Numa análise às comunicações eletrónicas no primeiro semestre, o regulador apurou que as receitas dos serviços cresceram 3,9%, em termos homólogos, e que correspondem a 50,5% do total das receitas dos operadores retalhistas (Altice, NOS, Vodafone e Nowo).

Contas feitas, cada família pagou em média 34,75 euros (sem IVA) por mês, mais 0,4% do que há um ano em igual período. Se se observarem apenas a receita média mensal dos pacotes constituídos por 4 ou 5 serviços (4/5P), o valor sobe. Nesse caso, cada família pagou por mês 43,17 euros (-0,1%). Já ao observar apenas as receitas das ofertas constituídas por três serviços (3P), a receita média mensal foi de 27,57 euros.

No primeiro trimestre do ano a receita das telecomunicações tinha sido de 458 milhões de euros. A contabilidade do primeiro semestre demonstra que houve um incremento de 465 milhões de euros, após o primeiro semestre, e a tendência é que estes valores aumentem a cada trimestre com os efetos da inflação. No entanto, os operadores ainda não revelaram em quanto vão aumentar os preços dos serviços.

90 em cada 100 famílias subscreve pacotes dos operadores

No final de junho, a Anacom identificou 4,5 milhões de subscritores de serviços em pacotes. Ou seja, Altice, NOS, Vodafone e Nowo tinham mais 151 mil clientes (+3,5%) do que há um ano em igual período.

"O crescimento verificado foi inferior ao registado em anos anteriores (+3,9% no final do semestre homólogo) e está exclusivamente associado às ofertas 4/5P", que acumularam mais 7,2% assinantes - o crescimento "mais elevado desde o final de 2019" - e já representam 52,6% do total de subscritores de ofertas em pacote.

A Anacom refere que, "apesar do abrandamento registado, os pacotes continuam a ter um peso muito expressivo", sendo que "a penetração atingiu 90,5 por 100 famílias".

No final do primeiro semestre, as ofertas 4/5P contavam com 2,3 milhões de subscritores, "seguindo-se as ofertas 3P, com 1,7 milhões de subscritores (38,1%)".

As ofertas single play residênciais, ou seja isoladas, que se caracterizam por não serem comercializadas em pacote, representavam "apenas 1% do total dos clientes residenciais de banda larga fixa, 3% do total de subscritores residenciais de televisão paga e 6% dos utilizadores residenciais de telefone fixo.

A Meo, da Altice Portugal, é o operador com maior quota de mercado, registando 41% do total de subscritores de serviços em pacote. Segue-se a NOS (35,7%), a Vodafone (20,2%) e a Nowo (3%). "Face ao mesmo período do ano anterior, a Vodafone e a Meo aumentaram a sua quota de subscritores (+0,5 e +0,2 pontos percentuais respetivamente), enquanto as quotas da NOS (-0,5 pontos percentuais) e da Nowo (-0,3 pontos percentuais) diminuíram.