Fitch confirma rating de crédito de longo prazo da Nos em BBB

Miguel Almeida, CEO da NOS

Dinheiro Vivo 26 Agosto, 2022 • 18:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência de notação financeira Fitch confirmou esta sexta-feira o rating da dívida de longo prazo da Nos em BBB, com um outlook (perspetiva) estável, lê-se no comunicado que a empresa de telecomunicações enviou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a NOS, esta posição da agência de rating teve em linha de conta o "business portefólio sólido" da empresa, "num mercado convergente maduro e equilibrado" e "uma estratégia de rede inteligente".

"A manutenção do rating de crédito de longo prazo de Investment Grade por parte da Fitch contribui para reforçar o acesso a fontes de financiamento em condições competitivas pela Nos", refere mesmo o documento.