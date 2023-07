Fundo 5G da NOS deverá investir em mais três startups até ao final de 2024

Logotipo da NOS no edíficio-sede da empresa, em Lisboa. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O portefólio de investimentos do Fundo NOS 5G inclui, atualmente, cinco startups mas, até ao final de 2024, poderá acolher até mais três empresas. O fundo da NOS para o 5G está ativo desde 2020 com uma dotação global de dez milhões de euros, sendo gerido pela Armilar Venture Partners.

"Estas cinco [startups] serão seguramente seis ou sete, quem sabe oito, a curto prazo", afirmou ao Dinheiro Vivo Duarte Mineiro, partner da Armilar que gere o Fundo NOS 5G.

À margem do evento que assinalou o primeiro aniversário do NOS Hub 5G, na quinta-feira, o gestor revelou: "Este ano ainda faremos, muito provavelmente, mais um investimento e, para o ano [em 2024], faremos mais um ou dois seguramente".

Segundo Duarte Mineiro, que gere o fundo da NOS para o 5G desde que foi lançado, o fundo "tem uma dimensão relevante", se se considerar que está vocacionado só para uma área específica - inovações que possam ser alavancadas com 5G. "São dez milhões de euros disponíveis", frisou. Não obstante, notou que este tipo de fundos, observando uma escala mais internacional, costumam ter uma capacidade "acima dos 50 milhões de euros" e um portefólio "entre 12 a 20 empresas".

"Este será sempre um fundo que está noutra dimensão, mas temos sempre oportunidade de acrescentar ao portefólio", asseverou.

Nesse sentido, por um lado, o trabalho da Armilar passa por "mostrar que há oportunidades para o fundo". Por outro, segundo o partner da Armilar, passa por procurar demonstrar à NOS que recorrer a iniciativas de venture capital (investir através de fundos de capital de risco) pode ser benéfico.

"Entendo que a NOS não seja um investidor por natureza, que isto não faça parte do core da sua estratégia, mas pode ser que faça sentido continuar a apostar. Se me perguntar se faz sentido haver um fundo II? Sim, faz. Faz sentido haver um reforço deste fundo? Sim, faz", argumentou.

Para o gestor, "Portugal tem cartas acima da média" para abraçar o setor tecnológico.

Desde 2020, fundo 5G da NOS já investiu nas startups Reckon.ai, Knok, Kit-AR, Didimo e Mindprober. O fundo foi criado para um horizonte temporal de investimento de cinco anos, ou seja, até 2025.

Duarte Mineiro participou no evento que assinalou o aniversário do centro de inovação da NOS para o 5G, precisamente, para abordar a visão que as empresas de capital de risco (como é o caso da Armilar) observam o empreendedorismo nacional e como, em conjunto com a NOS, o fundo criado está a contribuir para o ecossistema de inovação luso.

No referido evento, a NOS anunciou a criação de um consórcio que pretende investir oito milhões de euros no apoios a empresas que queiram desenvolvam casos de uso 5G. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de 165 novos serviços, a partir do hub 5G da telecom, nos próximos três anos.