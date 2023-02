Gigantes das telecomunicações apostam em publicidade direcionada em telemóveis

work telemóvel

A Deutsche Telekom, a Vodafone, a Orange e a Telefónica têm desde janeiro um acordo para criar uma joint venture que dará origem a um operador pan-europeu de publicidade direcionada online. O acordo está a ser analisado pela Comissão Europeia, que toma uma decisão até esta sexta-feira.

Os quatro operadores de telecomunicações querem passar a gerir um novo formato para a publicidade direcionada na navegação online móvel. A nova empresa será detida em partes iguais pelos quatro players, sendo que o modelo de negócio terá como base um sistema de identificação digital dos utilizadores, para publishers e anunciantes, que nunca dará acesso a dados pessoais relevantes dos clientes das operadoras que permitirem a sua utilização. A Deutsche Telekom e a Vodafone já estão a testar um sistema semelhante na Alemanha.

De acordo com a proposta que está nas mãos de Bruxelas, sendo a plataforma a criar orientada para o marketing digital, a identificação dos utilizadores é garantida por um sistema que gera um token. Ou seja, a atividade da futura plataforma estará dependente do "consentimento explícito do utilizador fornecido a uma marca ou editora (somente com base em opt-in)", que gerará um pseudónimo, de uma forma a que "a marca/editor em questão reconheça um utilizador sem revelar nenhum dado pessoal identificável ​​e, assim, permitir entrega de exibição online da publicidade otimizada e realizar a otimização do site/aplicação móvel".

Assim, a partilha de dados com anunciantes só será feita depois de cada marca ou anunciante obter consentimento. Os clientes de cada operador terão também acesso a uma área online, onde podem rever ou mesmo remover, em qualquer momento, os consentimentos dados e saber que marcas e anunciantes estão autorizados a otimizar a publicidade que veem quando navegam nos seus telemóveis".

O objetivo dos quatro operadores é criar um modelo de publicidade digital alternativo à utilização de cookies de terceiros.

Em Portugal, também a Altice, NOS e Vodafone juntaram-se para criar o Playce, operador de publicidade direcionado para as gravações automáticas em televisão.