Golden Wealth Management conclui compra da Previsão à Altice

© Artur Machado/Global Imagens

A Golden Wealth Management anunciou esta quinta-feira a conclusão da aquisição da Previsão ao grupo Altice, na sequência da autorização regulatória da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). O negócio entre a sociedade gestora de ativos e a telecom concretiza-se pouco mais de um mês depois de ter sido noticiado que havia um encordo entre a Golden e a Altice. Os valores do negócio não foram revelados.

"Com a aprovação da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Previsão será integrada na SGF, sociedade gestora de fundos de pensões detida [desde 2019] maioritariamente pela Golden, através de uma fusão por incorporação", detalha o comunicado enviado à redação.

Para o presidente executivo da Golden Wealth Management, António Nunes da Silva, a aquisição da Previsão "vai fortalecer" a posição da sociedade gestora de ativos e também da SGF enquanto "referências para soluções de investimento e de poupança". O gestor afirma, ainda, que a "volatilidade e incerteza" atual leva a Golden a procurar estimular soluções como planos poupança reformas e fundos de pensões "pelas suas características, simplicidade, benefícios e histórico de retornos, quando comparados com soluções alternativas como os depósitos ou certificados".

A Previsão é a sociedade gestora dos fundos de pensões dos trabalhadores da Meo, incluindo os funcionários que integravam a TLP, TDP e Marconi (empresas que se fundiram na década de 1990 criando a então Portugal Telecom). O sucesso deste negócio não retira responsabilidades à Altice junto dos beneficiários, mas alivia o peso da gestão da Altice na Previsão.

"A Previsão conta com mais de 11 mil beneficiários, gerindo cerca de 70 milhões de euros em fundos de pensões que passam a ser geridos pela SGF, continuando a Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, entidade do grupo Altice Portugal a ser o associado desses fundos de pensões que tem a responsabilidade do pagamento das pensões aos respetivos beneficiários", clarifica a Golden Wealth Management no mesmo comunicado.

A Golden gere um portefólio de ativos de mais de 1,2 mil milhões de euros. Com a aquisição da Previsão e consequente integração na sociedade SGF, a SGF "passará a gerir mais de 200 milhões de euros de fundos de pensões abertos e fechados, tornando-se numa das mais relevantes sociedades portuguesas independentes de gestão de poupanças".