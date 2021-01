Governo cria grupo de trabalho interministerial sobre o futuro da TDT

TDT. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Janeiro, 2021 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nuno Artur Silva falava na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, na audição sobre a revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão, no âmbito de um requerimento do PSD.

"Ficou decidido por mim e pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações a criação de um grupo de trabalho interministerial que vai ter como objeto de trabalho a recolha de opiniões e de estudos" sobre a televisão digital terrestre (TDT), afirmou o governante.

"O objeto é no fundo um relatório sobre o futuro da TDT em Portugal que tenha em conta as opções que temos de tomar", nomeadamente em relação ao 'multiplexer' B

e "em relação a todas as questões" relacionadas com o dossiê da televisão digital terreste .

Nuno Artur Silva recordou que o contrato da concessionária da TDT, a Altice Portugal, termina em dezembro de 2023, o qual assegura o acesso de toda a população aos canais gratuitos.

Com este grupo de trabalho, pretende-se "também perceber como isso está", ou seja, "cenários para o futuro da TDT", prosseguiu.

Este grupo de trabalho informal irá recolher informações de várias entidades, desde reguladores, operadores e especialistas "para podermos chegar a uma boa conclusão", rematou Nuno Artur Silva.