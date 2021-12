Governo francês impediu fusão entre Vodafone e Orange

© EPA

A britânica Vodafone e a francesa Orange andaram a negociar uma fusão entre meados de 2020 e meados de 2021, avançou esta segunda-feira a gaulesa BFM TV. O sucesso das negociações teria criado a maior telecom da Europa, mas ambas as empresas desistiram da ideia quando o governo francês, que controla 23% do capital da Orange, se opôs ao projeto.

O executivo liderado por Jean Castex decidiu travar a fusão porque a Vodafone quereria ficar com o controlo da empresa que resultaria da fusão, instalando a sede no Reino Unido. Algo que os franceses não queriam. O governo francês admita, contudo, que a sede também não ficasse em França, mas sim num outro país - uma das hipóteses era a Holanda.

Ora, os britãnicos queriam o centro de decisões em Londres, mas os franceses não queriam que decisões para os mercados francês e francófonos fossem definidas no Reino Unido - ainda para mais com o governo francês a deter uma participação significativa. Assim, com a oposição do governo gaulês, as negociações ficaram sem efeito para a Vodafone e para a Orange.

De acordo com a BFM TV, em cima das mesa das negociações também esteve uma eventual fusão das operações de ambas em alguns países africanos, como no Senegal, Camarões ou Costa do Marfim, onde a Orange lidera. Já a Vodafone destaca-se na África do Sul ou no Quénia.

A Vodafone, a Orange e o governo gaulês não quiseram responder a questões sobre o sucedido, segundo a estação televisiva francesa.

A fusão de ambas teria originado a maior empresa de telecomunicações da Europa, com um volume de negócios aproximado de 85 mil milhões de euros. Caso se tivesse concretizado, o negócio teria também impacto em Portugal, onde a subsidiária lusa da Vodafone é a terceira maior operadora do mercado.