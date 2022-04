Governo tem 40 milhões para inovar nos serviços públicos com 5G

© D.R

A proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) prevê o uso de cerca de 40 milhões de euros em inovação na prestação de serviços públicos através da quinta geração da rede móvel (5G), de acordo com o documento entregue esta quarta-feira.

O Governo elenca o 5G e a cloud como tecnologias emergentes e necessárias. Por isso, defende a "exploração de ambas". Assim, o executivo mantém a intenção de implementar novas vagas tecnológicas nos serviços públicos, algo já expresso na proposta chumbada em outubro de 2021.

"No que concerne ao 5G, serão identificadas oportunidades de inovação com recurso a esta tecnologia e a outras por esta viabilizada (como Internet das Coisas, Inteligência artificial, entre outros) com vista à inovação na prestação de serviços públicos (cerca de 40 milhões de euros em 2022)", lê-se.

Quanto à cloud, a proposta do OE2022 prevê, este ano, "a celebração dos primeiros acordos-quadro que facilitarão a adoção desta tecnologia pelas entidades públicas".

As pretensões governamentais vão ao encontro das ações desenvolvidas de transformação digital na função pública, nos últimos anos. Prosseguindo essa estratégia, o OE2022 também mantém a aposta na formação, prevendo-se um programa de capacitação digital para a função pública, que é "composto por quatro subprogramas". Esse programa está orçado em cerca de 28 milhões de euros.

Espera-se que "possam beneficiar deste programa de formação na área digital mais de 60 mil trabalhadores em 2022". "Desta forma, garantir-se-á que as entidades e trabalhadores públicos estão capacitados para acompanhar esta transição e para entregar um serviço público do futuro", lê-se.