Huawei admite recorrer à Justiça para evitar exclusão do 5G

© AFP

A Huawei pode vir a recorrer à Justiça para impedir o Estado português de a afastar a empresa das redes 5G, em Portugal, noticiou em primeira mão o Jornal Económico esta sexta-feira, uma informação que o Dinheiro Vivo também confirmou junto de diferentes fontes conhecedoras deste dossiê.

Ainda não existe qualquer ação judicial ou decisão tomada nesse sentido, mas a Huawei está a estudar todos os cenários possíveis com escritórios de advogados. Os advogados estão a analisar os contornos da decisão do governo de excluir do 5G português empresas fora da União Europeia, dos EUA, da NATO e da OCDE e como essa medida pode configurar uma violação, por exemplo, de normas do Direito Comunitário ou do Direito da Concorrência. Um dos argumentos possíveis, para avançar para a Justiça, visa a violação do Acordo entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, celebrado em junho de 2008 e renovado por mais cinco anos em 2018. Contactada, fonte oficial da empresa não comentou.

A 26 de maio, a Huawei fez saber que sabia que o governo "publicou informação relativa à avaliação de risco das redes de telecomunicações". Contudo, a empresa disse que "não teve conhecimento prévio desta publicação". Por isso, começou a "procurar reunir mais informação junto das autoridades competentes, relativamente à natureza desta avaliação".

A decisão em causa foi divulgada a 24 maio, após deliberação aprovada pelo Conselho Nacional de Segurança do Ciberespaço no dia anterior. Na origem da deliberação está o trabalho de fiscalização de integridade das redes de telecomunicações dos operadores da Comissão de Avaliação de Segurança, no âmbito da Lei das Comunicações Eletrónicas. Considerando que a Huawei é o único fornecedor das telecom nacionais com origem fora do Ocidente, a deliberação está a ser entendida como um veto à empresa chinesa.

Tal como o Dinheiro Vivo noticiou a 31 de maio, o contra-almirante António Gameiro Marques, que preside a autoridade nacional de segurança que tomou a decisão, garante que a deliberação não é uma recomendação - é definitiva e para cumprir. Até este momento, o governo nada disse em contrário.

A decisão está também a ser entendida como uma tomada de posição de Portugal favorável à estratégia internacional norte-americana, em detrimento da China. Na qunta-feira, o Jornal de Negócios noticiou que as autoridades chinesas ficaram perplexas com a situação e que, por isso, Pequim admite retaliar, utilizando um ou mais dos seus muitos investimentos em território nacional para confrontar o governo.

Segundo avançou esta sexta-feira o jornal Eco, os EUA ficaram satisfeitos com a medida. Num jantar da AmCham -Câmara de Comércio Americana em Portugal, a embaixadora dos EUA em Portugal, Randi Charno Levine, congratulou Portugal pela decisão de Portugal adotar uma solução para as redes 5G que não depende de fabricantes chineses.