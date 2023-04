Inflação e 5G cortam 15% nos lucros da NOS no primeiro trimestre

Logotipo da empresa de telecomunicações no edifício-sede, em Lisboa. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O resultado líquido atribuível aos acionistas da NOS soma 34,9 milhões de euros, entre janeiro e março deste ano, revelou a empresa de telecomunicações esta quarta-feira. O valor representa uma quebra de 15,1% face ao lucro registado nos primeiros três meses de 2022.

O corte nos lucros "é explicado pelo crescimento acentuado das depreciações e amortizações como resultado dos fortes investimentos que a empresa tem vindo a realizar [sobretudo em 5G, mas também em fibra ótica], bem como pelo impacto da inflação em toda a estrutura de custos e do aumento das taxas de juro nos custos financeiros", de acordo com as contas reportadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Para Miguel Almeida, CEO da NOS, Miguel os números são "muito consistentes".

"Reforçamos ainda o investimento em inovação e o estabelecimento de parcerias que contribuem para materializar as oportunidades que o 5G apresenta para as empresas, mas também para as famílias portuguesas. A quebra em termos do resultado líquido reflete, além do contexto inflacionista, o impacto deste forte investimento no sentido de alavancar a transformação tecnológica de Portugal", sublinhou o gestor numa nota enviada à redação.

Não obstante, o indicador da rentabilidade do negócio manteve-se positivo. O lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 8,8%, para 173,5 milhões de euros, face ao primeiro trimestre do ano anterior. Observando apenas o negócio das telecomunicações, o EBITDA acelerou 9,4%, para 163,7 milhões de euros, em termos homólogos.

As receitas consolidadas do grupo NOS cresceram 2,2% até março, para 381,4 milhões de euros. Na área das telecomunicações, a NOS faturou 369,2 milhões de euros, o que se traduz numa melhoria homóloga de 0,9%.

No negócio das telecomunicações, a NOS conseguiu fazer crescer todos os indicadores operacionais. Isto é, no final de março, a NOS prestava cerca de 10,9 milhões de serviços (+4,6% face ao primeiro trimestre de 2022). No negócio móvel, o número de clientes cresceu 7,2%, para 5,8 milhões de subscritores. Já no negócio fixo, o número de subscritores de televisão paga subiu 1,1%, para mais de 1,6 milhões de clientes, e o número de subscritores de serviços convergentes ou integrados aumentou 6,6%, para mais de 1,1 milhões de clientes.

Acresce que o número de casas e empresas passadas com fibra ótica do operadores liderado por Miguel Almeida acelerou 3,9%. No final do primeiro trimestre, 5,336 milhões de lares tinham fibra da NOS - "mais 203 mil face ao período homólogo", segundo os dados reportados à CMVM.

No negócio dos cinemas e audiovisuais, a telecom registou um crescimento de 22,6% nas receitas, para 20,4 milhões de euros. Aliás, as vendas de bilhetes cresceram 52,1%, mas a procura ainda está "19% abaixo do registado no primeiro trimestre de 2019".

O investimento da NOS no primeiro trimestre do ano ascendeu a 97 milhões de euros, sendo que uma fatia generosa deste valor foi aplicado na cobertura e qualidade da rede 5G. No final de março, "a NOS contava com 3 441 estações de base 5G instaladas", o que permitia aferir uma cobertura de 88% da população portuguesa com 5G do operador.