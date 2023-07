Inflação eleva em 8,2% receitas de serviços da Vodafone Portugal no primeiro trimestre

Luís Lopes, CEO da Vodafone Portugal © DR

Apesar de as receitas do grupo Vodafone terem recuado 4,8%, para 10,7 mil milhões de euros, a faturação em Portugal cresceu. A Vodafone Portugal fechou o primeiro trimestre do ano fiscal 2023-2024 (de abril a junho) com uma receita de serviços de 297 milhões de euros, mais 8,2% em termos homólogos. O volume de receitas totais em Portugal não consta nos números divulgados.

A subsidiária Vodafone Portugal já não revela contas desagregadas. No entanto, segundo as contas do grupo, reveladas na segunda-feira, a operação portuguesa regista "um bom desempenho" nos segmentos consumo e empresarial.

O grupo, agora liderado por Margherita Della Vale, realça que houve em Portugal "uma aceleração" em ambos os segmentos, "suportada pelos aumentos de preços associados ao Indíce de Preços no Consumidor [IPC], implementados em março". Refira-se, que o operador aumentou os preços em Portugal em linha com a média da taxa de inflação registada no ano anterior (7,8%).

No final de junho, a Vodafone contava com 4,7 milhões de assinantes no negócio móvel (mais 240 mil em termos homólogos), enquanto, no negócio fixo, o operador tinha 935 mil clientes (mais nove mil em termos homólogos). Nos serviços de televisão, a Vodafone Portugal tinha 861 mil subscritores, no final do primeiro trimestre do ano fiscal que terminará em 31 de março de 2024 (mais nove mil em termos homólogos).

A subsidiária liderada por Luís Lopes contabilizava, ainda, 346 clientes de serviços convergentes (mais nove mil em termos homólogos).

Quanto à rede da Vodafone Portugal, registavam-se quatro milhões de lares passados com rede de última geração.

Os dados disponibilizados por mercado também permitem apurar que a receita média por cliente (ARPU) ascendia a 13,7 euros, no final de junho. O valor é superior ao registado, por exemplo, em Espanha (12,1 euros) ou na Alemanha (12,4 euros).