Internet por satélite. Alemã SkyDSL tem a oferta mais competitiva em Portugal

A empresa alemã SkyDSL é a que tem a oferta mais competitiva do mercado português - ou seja, a que tem o tarifário mais barato - no fornecimento de internet por satélite, de acordo com uma análise do comparador de preços Selectra.

A SkyDSL oferece o serviço a partir dos 12,90 euros, cuja cobertura abrange todo o território nacional, bastando um modem para conectar a antena instalada ao satélite, sendo a rede fornecida pela Eutelstat. "Ao contrário da maioria das tarifas de internet, a SkyDSL não exige qualquer tipo de fidelização e por isso, o cliente pode abdicar do serviço a qualquer momento", conclui a Selectra.

Além da SkyDSL, estão presentes no mercado português serviços de internet via satélite de outras seis empresas: Greenmill (Tooway), a Nextweb (Onesat), a Eutelsat (Konnect), Satélite da Sabedoria (Bigblu), a Vivasat e a Starlink. Mas o comparador de preços não destaca vantagens dos tarifários destas seis, mas menciona que a última a entrar no mercado foi a Starlink, detida pela SpaceX de Elon Musk, e que fornece um tarifário com internet de 1 GBps (gigabyte por segundo) por 99 euros mensais.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou recentemente que os serviços de internet via satélite, embora com penetração "muito reduzida", registam um crescimento no número de acessos (+4,7% até setembro de 2021). Desde 2018 que este tipo de acesso à internet apresenta um ritmo de crescimento. Em apenas dois anos - entre 2018 e 2020 - "o número de subscritores deste serviço aumentou 78,5%", segundo a Anacom.