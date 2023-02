Investimento em telecomunicações aquém das metas europeias

O investimento em telecomunicações está no "nível mais elevado" desde 2016, na União Europeia (UE), mas a evolução das comunicações eletrónicas ainda está longe das metas europeias de conectividade com redes de banda larga de alta velocidade. Quem o diz é a European Telecommunications Network Operators (ETNO) no estudo State of Digital Communications 2023 (O Estado das comunicações digitais 2023), que analisou .

"Apesar do maior nível de investimento desde 2016, a Europa corre o risco de não atingir a meta da Década Digital em conectividade gigabit para todos", alerta a ETNO em comunicado. Um dos objetivos é, precisamente, que todas as famílias residentes na UE estejam cobertas com internet de banda larga de alta velocidade até 2030.

Os dados apurados vão até 2021, quando o capex (indicador do investimento empresarial) das telecom acumulou uns "incríveis" 56,3 mil milhões de euros no Velho Continente. O valor é a justificação para que, no final de 2022, 55,6% da população europeia estivesse coberta com redes de fibra ótica (50% em 2021) e 73% com acesso à rede 5G (62% em 2021), de acordo com a ETNO.

A associação setorial europeia, da qual faz parte a Altice Portugal, realça, no entanto, que "mesmo que as telecom consigam manter os atuais níveis record de investimento", as projeções indicam que apenas cerca de 90% dos residentes da UE estarão cobertos por redes de alta velocidade, no final da década. Ou seja, 10% abaixo da meta, o que significará que "dezenas de milhões de europeus fiquem para trás".

Comparativamente com outras zonas do globo, a UE também não fica bem vista. "Continua atrás das restantes regiões em investimento per capita ajustado ao PIB: a Europa investiu 104,4 euros per capita em 2021, em comparação com 259,7 euros no Japão, 149,6 euros nos EUA e 110,2 euros na China", lê-se. Por exemplo, no âmbito do 5G, os EUA registavam no final de 2022 já uma cobertura de 96% da população, enquanto na Coreia do Sul a cobertura era de 90% e na China era de 86%.

Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon e Apple investem mais do que os operadores em telecomunicações

Outra conclusão é que, em 2021, as gigantes de tecnologia investiram cerca de mil milhões de dólares em infraestruturas de telecomunicações (cabos submarinos, por exemplo) e 16 mil milhões de euros em centros de dados.

Os valores causam impacto e são conhecidos numa altura em que a Comissão Europeia avança com uma consulto pública sobre o investimento nas redes 5G. Empresas como a Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon e Apple beneficiam grandemente das comunicações eletrónicas e, como têm maior capacidade de investimento, alocam cada vez mais verbas para as telecomunicações. Por isso, Bruxelas está a ouvir as telecom para determinar se as tecnológicas também devem também financiar o desenvolvimento das comunicações eletrónicas na UE.

"Os fundamentos do setor europeu de telecomunicações permanecem fracos", reclama a ETNO, sublinhando que as empresas de telecomunicações "têm apresentado desempenhos consistentemente inferiores" às restantes empresas cotadas nos mercados bolsistas, desde 2018. Essa perda de força no mercado ocorre ao mesmo tempo que as tecnológicas ganham preponderância.

A ETNO considera que "não é desejável" que este cenário perdure, visto que está em causa a soberania digital do espaço comunitário de um ponto de vista político.

Citada em comunicado, Lise Fuhr, diretora-geral da ETNO, avisa que "a liderança digital da Europa requer um setor de telecomunicações forte". Para Fuhr, os dados do estudo da ETNO ilustram a "necessidade de apoiar os operadores que estão a investir no 5G e na fibra ótica".

A ETNO surgiu em 1992 e agrega atualmente 40 empresas de telecomunicações na UE, representando 70% do total do investimento europeu em comunicações eletrónicas.