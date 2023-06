João Osório Mora assume liderança da Cellnex em Portugal

João Osório Mora, managing director da Cellnex Portugal © D.R.

João Osório Mora é o novo managing director da Cellnex em Portugal, função que assume após Nuno Carvalhosa, até aqui líder da empresa no país, assumir a direção executiva do cluster da telecom na Europa Ocidental.

"É com uma enorme motivação que assumo, a partir de hoje [quinta-feira, 1 de junho], as funções de managing director da Cellnex Portugal, substituindo o Nuno Carvalhosa, que irá assumir responsabilidades mais alargadas dentro do grupo Cellnex a partir de outra geografia", anunciou João Osório Mora na rede social LinkedIn.

O gestor está na Cellnex desde 2018, sendo até aqui administrador financeiro para o mercado português.

O novo managing director garante que a nova liderança encara o futuro da empresa com "responsabilidade e ambição", definido como principal objetivo "o caminho de crescimento e desenvolvimento" da companhia.

Formado em telecomunicações e eletrónica pelo Instituto Superior Técnico, contando com uma pós-graduação na Universidade Católica Portuguesa e um MBA na INSEAD, João Osório Mora iniciou o percurso profissional na antiga Portugal Telecom há 23 anos. Passou pela Zon Multimedia, onde chegou a ser o líder da operação, e, entre 2010 e 2015, esteve na NOS. Esteve depois dois anos na EGEO antes de entrar na Cellnex.

Quanto a Nuno Carvalhosa, o gestor é a partir desta quinta-feira managing director do cluster da Cellnex para a Europa Ocidental. O cargo torna o português no principal responsável pelas operações da Cellnex em Portugal, Irlanda e Países Baixos. Aliás, no mercado neerlandês, Nuno Carvalhosa acumula ainda o cargo de diretor-executivo da operação.

"Foi um prazer e um privilégio ter sido responsável pela operação da Cellnex em Portugal, desde o primeiro dia da sua entrada no mercado, e liderar, ao longo dos últimos cinco anos, uma equipa altamente motivada e de topo. O seu empenho e dedicação foram essenciais para estabelecer a Cellnex como um player chave no setor", declara Nuno Carvalhosa no LinkedIn.