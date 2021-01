Leilão 5G: Ao terceiro dia licitações atingem recorde de 67,3 milhões de euros

5G tecnologia wireless © Lionel BONAVENTURE / AFP

Naquele que foi já o terceiro dia de licitações para o leilão 5G, esta segunda-feira, 4 de janeiro, registou-se um recorde no valor desde que a primeira fase começou já em dezembro de 2020, atingindo os 67,3 milhões de euros de valor total.

Esta fase é reservada a operadores que ainda não têm presença no mercado móvel português.

As licitações para a faixa dos 1800 MHz, onde há 3 lotes de 2 x 5MHz disponíveis, voltaram a ser a mais concorrida, mais do que triplicando o preço base definido para a reserva de espectro que era de 4 milhões de euros para cada um dos lotes.

As licitações do primeiro e segundo dia já tinham atingido os 48 e 61,2 milhões de euros, respetivamente, para os lotes a concurso nesta primeira fase do leilão.

Para a faixa dos 900 MHz, onde há apenas 1 lote de 2 x 5MHz, o valor manteve-se nos 30 milhões de euros, o mesmo já atingido nos outros dias.

Leilão do 5G em licitação até fase geral

As fases seguintes vão ser abertas a licitações para outros lotes e faixas de frequência, na fase geral do leilão que já contará com os principais operadores de telecomunicações em Portugal (MEO, NOS e Vodafone já manifestaram interesse, no meio da troca de acusações com a Anacom já que consideram os valores estabelecidos como elevados).

Os valores atingidos esta segunda-feira, correspondem apenas a quatro dos lotes previstos no leilão, um de 2x5MHz na faixa de espectro dos 900 MHz e 3 de 2x5MHz nos 1800 MHz, para novos operadores que ainda não tenham serviços em Portugal.

De acordo com as regras, esta fase irá manter-se enquanto houver interesse e licitações para os lotes a concurso.

Depois da licitação de novos entrantes, segue-se a licitação geral. A Anacom espera que o leilão possa valer 237,9 milhões de euros.