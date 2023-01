Lucro da Ericsson cai 17% para 1,7 mil milhões de euros em 2022

work telemóvel

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Janeiro, 2023 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A multinacional de telecomunicações sueca Ericsson revelou esta sexta-feira que teve um lucro em 2022 de 19,1 mil milhões de coroas (1.711 milhões de euros), menos 17% face ao ano fiscal anterior.

O resultado operacional líquido (Ebit), por sua vez, ascendeu a 27 mil milhões de coroas (2 419 milhões de euros), uma queda de 15% na comparação com o ano anterior.

As vendas da multinacional situaram-se nos 271,5 mil milhões de coroas suecas (24 320 milhões de euros), o que correspondeu a um aumento de 17% em termos homólogos.

Entretanto, no quarto trimestre, a Ericsson lucrou 6,2 mil milhões de coroas (555 milhões de euros líquidos), menos 39% face a igual período do ano precedente.

A empresa sueca justificou a queda dos lucros no último trimestre do ano devido à desaceleração das vendas de equipamentos 5G nos mercados em que tem uma maior margem, nomeadamente, os Estados Unidos.

O resultado do quarto trimestre foi também afetado pelo acordo sobre patentes com a Apple, que ascendeu a 6.000 milhões de coroas (537 milhões de euros).

Além disso, o gigante tecnológico sueco apresentou também encargos no valor de 4 mil milhões de coroas (358 milhões de euros), entre os quais consta uma provisão para uma possível multa nos Estados Unidos devido a um caso de corrupção no Iraque.

As vendas líquidas atingiram no quarto trimestre, por seu lado, 86 mil milhões de coroas (7.700 milhões de euros), tendo registado um aumento homólogo de 21%, lê-se ainda no comunicado.