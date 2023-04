Lucro da Nokia cresce 31,6% até março para 279 milhões de euros

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Abril, 2023 • 10:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O lucro da Nokia aumentou 31,6% no primeiro trimestre deste ano, para 279 milhões de euros, face a igual período do ano anterior, anunciou esta quinta-feira a empresa de telecomunicações finlandesa.

O resultado operacional bruto (Ebitda) ascendeu até março a 2 196 milhões de euros, superior em 1,2% em termos homólogo, refere a multinacional em comunicado.

Na nota divulgada, a Nokia esclarece ainda que o resultado líquido comparável (excluindo resultados extraordinários) quebrou 18% no período em análise, fixando-se em 342 milhões de euros, devido à queda das margens de lucro.

A margem operacional comparável, por sua vez, caiu 270 pontos base para 8,2%, uma redução que a Nokia atribuiu à queda da rentabilidade da sua rede móvel e aos negócios relacionados com a propriedade intelectual, bem como ao impacto negativo de seus investimentos em fundos de risco.

A tecnológica finlandesa, um dos maiores fabricantes mundiais de redes de telecomunicações juntamente com a chinesa Huawei e a sueca Ericsson, faturou 5 859 milhões de euros até março deste ano, mais 9,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O aumento das vendas foi particularmente significativo no segmento dos clientes empresariais, ao apresentar um crescimento homólogo de 65% para 566 milhões de euros.

A Nokia aumentou as receitas em diversos mercados (Europa, América Latina, África) e, sobretudo, na Índia, onde faturou 853 milhões de euros, mais 327% do que no primeiro trimestre de 2022.