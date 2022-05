Lucro da NOS acelera 34,6% para 41,1 milhões até março

Miguel Almeida, CEO da NOS © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A NOS obteve um resultado consolidado líquido de 41,1 milhões de euros nos primeiros três meses de 2022, o que representa um crescimento de 34,6% face a igual período do ano anterior. O crescimento no número de serviços em todas as áreas de telecomunicações, sobretudo no negócio móvel, a que se soma a área dos Cinemas NOS, estará na origem do lucro, de acordo com as contas enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) subiu 4,8%, para 159,4 milhões de euros, sendo que a margem deste indicador de rentabilidade do negócio cedeu 2,4 pontos percentuais, para 42,7%. A melhoria do EBITDA explica-se, segundo a NOS, com o "bom desempenho das telecomunicações e a retoma da atividade de exibição cinematográfica", que impulsionaram os resultados operacionais.

As receitas consolidadas avançaram 10,6%, em termos homólogos, totalizando 373,4 milhões de euros. Só as receitas em telecomunicações (o core do negócio) ascendiam a 356,8 milhões no final de março (+9%).

Os números refletem "um forte crescimento no número de serviços que [a NOS] presta aos portugueses". A 31 de março, este operador disponibilizava mais de 10,393 milhões de serviços, mais 88 mil (+5%) do que no primeiro trimestre de 2021.

Entre os serviços prestados destaca-se o segmento móvel, uma área onde a NOS conseguiu captar mais 74 mil subscritores entre janeiro e março deste ano. Assim, o negócio móvel registava, no final de março, 5,424 milhões de assinaturas, das quais 62% eram pós-pagos. "O número de subscritores móveis cresceu 8,6% quando comparado com o número verificado um ano antes", lê-se.

Entre janeiro e março, a NOS prestou 1,65 milhões de serviços de televisão paga e cerca de 1,5 milhões de serviços de internet em banda larga fixa. No final do trimestre, a telecom contabilizava 5,319 milhões de serviços convergentes, um valor que representa 65,1% da base de clientes da NOS no negócio fixo. No primeiro trimestre de 2021, os serviços convergentes chegavam a 62,9% da base de clientes.

Acresce que a rede da NOS servia a um total de 5,164 milhões de casas, a 31 de março, mais 41 mil lares face ao período homólogo. Trata-se de um alargamento que resulta de um "investimento expressivo" na rede Gigabit que, segundo a NOS, vai permitir universalizar o acesso ao 5G entre os clientes da NOS. A empresa disponibiliza gratuitamente 5G até ao final de setembro de 2022.

No segmento empresarial, a empresa contava com 1,581 milhões de serviços empresariais, mais 52 mil serviços do que no final do período homólogo de 2021. Neste ponto, a empresa estabeleceu o objetivo de ser uma "one stop shop" para empresas, de acordo com as contas divulgadas. Neste segmento, a NOS conta com parcerias com a Cisco, Microsoft e Amazon Web Services.

