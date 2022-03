Lucro da NOS deverá subir para 112,8 milhões em 2021, apontam analistas

Miguel Almeida, presidente executivo da NOS © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A NOS deverá ter fechado as contas de 2021 com um resultado líquido de 112,8 milhões de euros de acordo com o consenso de estimativas dos analistas que acompanham a empresa. Para os analistas consultados pela Reuters, o lucro do último ano é calculado em 130,7 milhões de euros. Em ambos os cenários a telecom recupera da desaceleração do resultado de 2020, mas ainda ficará aquém dos lucros de 2019 (143,5 milhões), o último ano antes da pandemia da covid-19.

Para os 17 analistas financeiros auscultados, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) deverá fixar-se nos 611,2 milhões de euros, valor acima dos 603,2 milhões de 2020. Na área das telecomunicações, o EBITDA é calculado em 573,5 milhões de euros.

A prevista melhoria da rentabilidade dos negócios da NOS poderá ser um reflexo do aumento das receitas, sobretudo na área do audiovisual e do cinema, que no início de 2021 ainda foi penalizada pelo encerramento dos Cinemas NOS nas primeiras semanas do ano.

Prevê-se que as receitas de exploração ascendam a 1.410,1 milhões de euros, estimando-se que a faturação em telecomunicações totalize 1.381,9 milhões. As receitas de audiovisuais e exibição cinematográfica poderão ter sido de 64,6 milhões de euros, no último ano. Em 2020, esta rubrica tinha tombado 54,7%, para 53,8 milhões de euros, com a receita média por bilhete a fixar-se nos 5,3 euros e o número de bilhetes vendidos a totalizar 2,3 milhões (compara com 9,3 milhões de tickets vendidos um ano antes).

O investimento concretizado pela NOS em 2021 - medido pelo capex (exclui leasings, licenças de espetro e outros direitos contratuais - deverá ter-se situado nos 432,6 milhões de euros.

A empresa liderada por Miguel Almeida é cotada na Bolsa de Valores de Lisboa, no índice PSI. A cotada fechou a sessão desta quarta-feira a valorizar 2,38%, para 3,44 euros.