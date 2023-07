Lucros da NOS caem 5,7% para 80,5 milhões de euros no primeiro semestre

Miguel Almeida, presidente executivo da NOS. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O resultado líquido atribuível aos acionistas da NOS caiu em termos homólogos 5,7%, para 80,5 milhões de euros, no primeiro semestre deste ano, segundo as contas veiculadas esta quarta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em comunicado, a telecom justifica o decréscimo com "o crescimento acentuado das depreciações e amortizações como resultado dos contínuos investimentos que a empresa tem vindo a realizar, bem como pelo aumento das taxas de juro na estrutura de custos e devido ao atual contexto macroeconómico".

Apesar do recuo do resultado líquido, motivado pelas referidas depreciações e amortizações, o indicador que mede a rentabilidade do negócio cresceu. No final dos primeiros seis meses do ano, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) subiram 9,4%, para 352,6 milhões de euros, comparativamente com o primeiro semestre de 2022.

Para Miguel Almeida, citado no comunicado, os dados do primeiro semestre apontam para "resultados robustos, reflexo da recetividade e confiança dos clientes" perante a oferta da empresa.

As receitas consolidadas da NOS fixaram-se nos 775,2 milhões de euros, o que representa um crescimento de 4,5% face ao primeiro semestre de 2022. Só nas telecomunicações, as receitas avançaram 3,5%, para 746,6 milhões de euros e o EBITDA das telecomunicações subiu 10,1%, para 331,3 milhões. A empresa garante ter tido uma​​ "performance operacional sólida".

A NOS prestava no final do semestre 10,9 milhões de serviços, mais 356 mil do que há um ano.

"O número de clientes convergentes continua a aumentar, representando no final do semestre 68,4% dos clientes de base fixa. O número de serviços pós-pagos no móvel tem demonstrado uma progressiva evolução, totalizando já cerca de 64% da totalidade dos serviços", lê-se.

Nos serviços móveis, o número de subscritores subiu 5,2%, para mais de 5,8 milhões. Já os subscritores de serviços de tv cresceram 0,8%, para mais de 1,6 milhões. O número de clientes de pacotes convergentes e integrados avançou 5,9%, para 1,114 milhões.

No final do primeiro semestre, a fibra ótica da NOS chegava a 5,424 milhões de lares, mais 4,8% em termos homólogos.

As receitas da área do cinema e audiovisual aumentaram 15,2% para 45 milhões de euros. Na NOS Cinemas, as vendas de bilhetes cresceram 36,8%, para 3,5 milhões de euros.

O capex (indicador para o investimento) da NOS diminuiu 20%, para 195,1 milhões de euros. No entanto, a empresa realça que investiu 420 milhões de euros na expansão da rede 5G, nos últimos dois anos. No final de junho, garante a NOS, a empresa contava com mais de 4000 estações base 5G instaladas, "cobrindo mais de 90% da população portuguesa com 5G, valor que compara com 81% da população coberta com 5G na União Europeia". Não obstante, refira-se que os objetivos definidos pelo governo e regulador para o 5G visam a cobertura integral do território.