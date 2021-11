Lucros da NOS crescem 51,7% para 120 milhões até setembro

Lisboa 16/05/2014 - Realizou-se esta tarde na Fil a apresentação da nova marca Zon Optimus. CEO da novas Marcas entre a Zon e a Optimus, NÓS Miguel Almeida (Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens) © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A NOS registou um resultado consolidado líquido de 120 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2021, mais 51,7% face aos primeiros nove meses do ano anterior, revelou a empresa de telecomunicações esta quarta-feira.

O resultado robusto deve-se, segundo a empresa, ao "bom desempenho das telecomunicações e a retoma da atividade de exibição cinematográfica". O crescimento também se reflete no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), que melhorou 1,4% para 477,7 milhões até setembro.

As receitas da telecom ascenderam 1.045 milhões de euros, mais 3,1% face ao período homólogo de 2020. "Valores que consolidam a trajetória positiva de crescimento e a solidez das operações", em plena reabertura da economia nacional, segundo a empresa. Só o negócio das telecomunicações representa 1.029 milhões de euros do total das receitas, o que representa uma subida de 3,1% face ao período homólogo.

A receita média por cliente (ARPU) ascendeu a 44,4 euros nos primeiros nove meses do ano, quando há um ano era 43,4 euros.

Observando o desempenho operacional, entre janeiro e setembro, o número de serviços cresceu em todos os segmentos de atividade, com a NOS a aumentar a penetração de ofertas convergentes, as quais atingem já 63,8% da base de clientes fixo.

No final de setembro, a NOS contava com 10,147 milhões de serviços, o que representa um crescimento de 2,8% face ao ano anterior (+276 mil). O número de serviços móveis totalizava 5,210 milhões, crescendo 4,8%, e os serviços de televisão ascendiam a 1,644 milhões, com o número de subscritores de banda larga e voz fixa a chegar aos 1,478 milhões e 1,776 milhões, respetivamente. O número de clientes convergentes registou um aumento de 3,9% para 1,006 milhões.

Só no terceiro trimestre (de julho a setembro) a empresa liderada por Miguel Almeida captou 147 mil novos contratos de serviços, no segmento de consumo. O "melhor" resultado dos últimos cinco anos, segundo a empresa.

No segmento empresarial, o negócio registou mais 36 mil serviços do que no final do período homólogo de 2020, totalizando 1,556 milhões de serviços empresariais.

Acresce a significativa melhoria da área do cinema e audiovisual, que beneficiou da reabertura das salas de cinema. No final de setembro , a NOS Cinemas tinha vendido 1,252 milhões de bilhetes, "quase 70% do valor acumulado do ano (1,819 milhões nos primeiros nove meses de 2021)". Os valores assentam no "levantamento gradual das restrições COVID, e pelo regresso dos blockbusters ao grande ecrã, alguns dos quais tinham visto os seus lançamentos repetidamente adiados desde o início da pandemia", de acordo com a empresa.

O investimento da NOS até setembro totalizou 310,1 milhões de euros, mais 15% face ao período homólogo. Este valor sem contar com os contratos de leasing,

Da dívida deste operador fixou-se nos 887,8 milhões, o que representa 1,7x o EBITDA, após Leasings, um rácio conservador face às congéneres do setor.