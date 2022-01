Lucros do setor segurador aumentaram 58% para 315ME no 1.º semestre de 2021

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Janeiro, 2022 • 12:40 Partilhar este artigo Facebook

Ainda assim, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira do regulador do setor segurador, "no total de 38 empresas de seguros a operar no mercado nacional, 21 viram os seus lucros reduzir face ao período homólogo, embora apenas duas empresas tenham apresentado resultados líquidos negativos".

Quanto à solvência do conjunto das empresas sob supervisão prudencial da ASF, refere o relatório que, em setembro de 2021, se registava "um reforço assinalável da posição do setor segurador" face ao final de 2020.

Em setembro de 2021, o setor segurador melhorou para 215% o rácio de cobertura do SCR (requisito de capital de solvência) e para 598% o rácio de cobertura do MCR (requisito de capital mínimo).

Segundo a ASF, o atual ambiente de taxas de juro muito baixas tem sido "particularmente desafiador para os setores segurador e dos fundos de pensões" quer ao nível da sustentabilidade das rendibilidades dos títulos de dívida (caso das dívidas de Portugal, Espanha e Itália), quer no desconto dos passivos das empresas de seguro e na valorização das responsabilidades, o que -- diz -- vem "pressionando as métricas de solvência dos operadores".