Lycamobile abre primeira loja oficial em Lisboa

Inauguração da primeira loja oficial da Lycamobile em Portugal.

Ao fim de uma década de atividade em Portugal, a Lycamobile abriu a primeira loja oficial no país. Localiza-se na estação de metro da Alameda, em Lisboa e representa um reforço da aposta do operador móvel virtual (MVNO) no país.

"A abertura desta primeira loja ao público faz parte dos planos de expansão da marca", afirma António Arnaut, country manager da Lycamobile em Portugal, citado em comunicado. Para o gestor, a abertura de uma loja física oficial aproxima a marca aos consumidores e "vem reforçar o posicionamento da Lycamobile" no país.

"A escolha da localização é também uma opção estratégica, uma vez que as estações de metro movimentam mais de 500 mil potenciais clientes por dia, o que resulta numa visibilidade enorme, sendo a estação da Alameda um dos maiores hubs de transporte da cidade", argumenta António Arnaut.

A loja está aberta desde 24 de janeiro (terça-feira). Além deste espaço, a Lycamobile mantém ativos pontos de venda selecionados em Lisboa, Porto e Coimbra, bem como em lojas, papelarias ou quiosques em todo o país, onde continua a ser possível carregar e levantar cartões da Lycamobile. No site do MVNO continua ser possível adquirir cartões, com entregas gratuitas.

Criada em 2006, a Lycamobile está em Portugal desde 2012. O operador regista todos os meses uma base de clientes na ordem dos 200 mil, em Portugal, segundo revelou António Arnaut ao Dinheiro Vivo em junho de 2022.

Os cartões da Lycamobile permitem foram pensados e estão vocacionados para chamadas internacionais, mensagens e dados a um custo mais acessível em modelo pré-pago.