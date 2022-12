Meo afirma liderança nos serviços de comunicações

© Artur Machado/Global Imagens

A Meo consolidou a liderança nos setores dos serviços móveis (44,4%), serviço telefónico fixo (45%) e banda larga (40,8%) no terceiro trimestre deste ano. De acordo com um comunicado da operadora, com base em dados da Anacom, foi também líder no serviço de pay tv (41%) e reforçou a liderança no mercado dos pacotes com 41,1% de quota de subscritores, no mesmo período.

"A liderança constrói-se e mantém-se ao longo do tempo", diz Ana Figueiredo, presidente executiva da Altice Portugal, sublinhando que a atuação da MEO "centra-se nas pessoas, em dar resposta às necessidades do dia-a-dia, em melhorar as suas vidas".

A Meo frisa que o relatório da Anacom revelou também que é a operadora com menor taxa de reclamações por cada mil clientes em Portugal, o que corresponde a 28% do total das reclamações do setor. "Há 13 trimestres consecutivos, MEO é o operador com menor taxa de reclamações por 1000 clientes", pode ler-se no comunicado.

"De acordo com os dados publicados, a 30 de novembro, o MEO possui, em termos absolutos, 28% do total de reclamações do setor, vendo diminuir o número de reclamações face ao 3.º trimestre de 2021", acrescentam.