Meo e NOS apanhadas a violar regras na contratação de serviços por telefone

A Meo e a NOS contratualizaram serviços por chamada telefónica sem o consentimento escrito ou assinatura de um contrato pelos consumidores e, por isso, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) decidiu multar as duas empresas num total de 130 mil euros. O valor das coimas não é expressivo, mas o regulador considera estas situações "especialmente gravosas", considerando que entidades terceiras acederam indevidamente a dados pessoais de consumidores e porque estes desconheciam a existência dos contratos.

A coima a aplicar à Meo ascende a 70 mil euros, enquanto a NOS terá de pagar uma coima de 50 mil euros, segundo uma decisão da Anacom a 4 de abril, divulgada na terça-feira.



Sem especificar quantos contratos estão em causa ou o universo de consumidores afetados, o regulador das comunicações explica: "Está em causa a celebração de contratos de prestação de serviços de comunicações eletrónicas, através de chamada telefónica, com consumidores, sem que tivessem sido cumpridas, pelas empresas, as regras aplicáveis - envio de proposta contratual assinada ou de consentimento escrito a tal celebração".



No caso da Meo acresce a exigência, junto de um consumidor, de encargos associados "ao incumprimento do período de fidelização, sem que a empresa dispusesse de qualquer prova de que o assinante tivesse dado a sua concordância a tal condição contratual". Aliás - realça a Anacom - esse mesmo consumidor "só teve conhecimento da situação quando foi notificado pela empresa para proceder ao pagamento de uma quantia avultada" pelo referido incumprimento.



"O incumprimento das regras aplicáveis à contratação à distância, por parte da Meo e da NOS, permitiu que terceiros, disponibilizando indevidamente dados pessoais de outrem, contratassem a prestação de serviços em nome de consumidores, que desconheciam em absoluto a celebração dos contratos", detalha o organismo liderado por João Cadete de Matos.

Regras desrespeitadas vigoram desde 2014

A violação das regras aplicáveis à contratação de serviços pela Meo e NOS desrespeita a Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE). E o que diz a lei?



"As empresas que oferecem serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, com exceção dos serviços de transmissão utilizados para a prestação de serviços máquina a máquina, devem, previamente à celebração de um contrato, disponibilizar ao consumidor as informações referidas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, e no artigo 8.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho, consoante estejam, ou não, em causa contratos celebrados à distância ou fora do estabelecimento comercial", lê-se na mais recente versão da legislação para o setor das telecomunicações, em vigor desde agosto de 2022.



Ou seja, segundo o decreto citado, quaisquer contratos celebrados à distância (por chamada telefónica ou através de uma página de internet, por exemplo) ou fora de uma loja de um operador (seja junto de um vendedor porta-a-porta, no domicílio ou no local de trabalho do consumidor, por exemplo) só podem tornar-se válidos depois do consumidor receber informação pré-contratual. A informação tem sempre de ser fornecida num documento em papel ou, se o consumidor concordar noutro suporte duradouro e, nele, por exemplo, devem constar dados do consumidor (nome e morada, por exemplo), a identificação da telecom, as caracteristicas do serviço e o respetivo preço (incluindo a fórmula de cálculo e modalidades de pagamento) e também, se aplicável, dados sobre o período de fidelização.

"Quando o contrato for celebrado por telefone, o consumidor só fica vinculado depois de assinar a oferta ou enviar o seu consentimento escrito ao fornecedor de bens ou prestador de serviços", define ainda o decreto implementado em 2014, que criou regras quanto à disponibilização da informação pré-contratual e à celebração do contrato à distância e do contrato celebrado fora do estabelecimento comercial.



Neste ponto a LCE é também suportada pelo "direito à informação em particular" prevista na lei de 1996 que estabelece o regime legal aplicável à defesa dos consumidores. "O fornecedor de bens ou prestador de serviços deve, tanto nas negociações como na celebração de um contrato, informar de forma clara, objetiva e adequada o consumidor, nomeadamente, sobre características, composição e preço do bem ou serviço, bem como sobre o período de vigência do contrato, garantias, prazos de entrega e assistência após o negócio jurídico", lê-se.

Anacom vigilante

Na nota em que revela as coimas a aplicar à Meo e à NOS, o regulador explica que as regras que existem para os contratos à distância "visam proteger os interesses dos consumidores uma proposta contratual apresentada por meios informais e sem a presença simultânea das partes" - também pretendem "evitar que os consumidores sejam confrontados com a existência de contratos celebrados em seu nome, sem que tenham dado o consentimento a tal contratação".



"A aceitação de uma proposta verbal não implica a assunção de qualquer obrigação", lembra o regulador liderado por Cadete de Matos. Por isso, estas regras existem também para "evitar que os consumidores sejam confrontados com a existência de contratos celebrados em seu nome, sem que tenham dado o consentimento a tal contratação".



"A proibição de os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas exigirem aos consumidores o pagamento de encargos por incumprimento de um período de fidelização sem que o consumidor tenha dado o seu consentimento escrito a tal condição contratual tem como finalidade, sobretudo, impedir que ao assinante seja exigido o pagamento de encargos por incumprimento de um período de fidelização que não consentiu", acrescenta a Anacom.



O regulador diz que as práticas dos operadores na celebração de contratos à distância são "motivo de muitas reclamações no setor das comunicações eletrónicas".



Em 2022, segundo dados divulgados há cerca de um mês pela Anacom, "as comunicações electrónicas foram objeto de 72,5 mil reclamações, menos 10% face a 2021", sendo que "os problemas na contratação de serviços dominaram as reclamações e foram o único assunto a aumentar neste período [28% total das queixas]". A justificação que mais cresceu nas queixas apresentadas foi a ativação de serviços sem consentimento, prática que também foi "o motivo de reclamação que mais aumentou contra a NOS e contra a Meo", refere a Anacom.

