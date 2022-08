Meo Sudoeste gera 35 terabytes de tráfego de dados

© D.R.

A Altice Portugal anunciou esta segunda-feira que os festivaleiros do Meo Suduoeste (MSW 2022) geraram 35 terabytes de tráfego de dados no conjunto dos cinco dias de festival. A 24.ª edição do Sudoeste decorreu entre 2 e 6 de agosto, sendo a Meo o principal patrocionador do evento.

Em comunicado, a dona da Meo sublinha que, "para além da música, [o festival] destacou-se este ano um conjunto inédito de ações e animações" que influenciaram a forma como os festivaleiros recorreram às redes móveis.

Entre os 35 de "teras" gerados, a Altice registou que "15% do tráfego [móvel foi] processado em 5G", verificando-se também "quatro milhões de videoviews dos mais de 600 conteúdos produzidos especialmente para o MSW 2022".