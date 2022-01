Moody's: NOS é a sexta telecom europeia com melhor desempenho ESG

CEO da NOS, Miguel Almeida © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A agência de notação financeira classificou a NOS como a sexta empresa europeia do setor das telecomunicações com o melhor desempenho em sustentabilidade em 2021, anunciou esta quinta-feira a empresa liderada por Miguel Almeida.

Em comunicado, a NOS salienta ter obtido o nível "Advanced", com 63 pontos em 100 possíveis face aos critérios de governance ambiental, social e corporativa (ESG). A Avaliação foi realizada pela Moody's ESG Solutions, que analisa mais de mil empresas a nível europeu, 35 das quais na área das telecomunicações.

"A pontuação obtida pela NOS reflete uma subida de três pontos face a 2020, destacando-se uma melhoria de desempenho nas dimensões ambiente e social, com pontuações de 69 e 66 respetivamente, muito acima das médias setoriais de 46 pontos em ambas as dimensões, o que traduz as melhores práticas e iniciativas implementadas transversalmente na organização. Na dimensão de Governance, a NOS alcançou uma pontuação de 53, que compara com uma média do setor de 48", detalha a telecom.

A Moody's ESG Solutions refere que a NOS apresenta uma capacidade de integrar "fatores de sustentabilidade na sua estratégia e práticas de gestão".

O mesmo comunicado realça que já em dezembro os objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa da NOS foram acolhidos pela Science Based Targets initiative (SBTi). A NOS comprometeu-se a reduzir até 2030 as "emissões de âmbito 1 e 2" (emissões associadas à operação própria) em 90%, em relação aos valores de 2019. E a reduzir as "emissões de âmbito 3" (emissões que ocorrem a montante e a jusante, na cadeia de valor) em 30%.