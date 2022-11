Nokia cria novo centro de investigação para 5G e 6G e abre 100 vagas em Portugal

Logo da Nokia no edifício sede da empresa de telecomunicações em Espoo, Finlândia © Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP

A Nokia inaugurou esta segunda-feira um novo centro de investigação e desenvolvimento (I&D) em Portugal. Este novo polo de I&D dedica-se ao desenvolvimento tecnológico das redes móveis 5G e 6G e permitirá abrir cem novos postos de trabalho, a preencher até ao final de 2024.

"O novo centro de investigação e desenvolvimento em Portugal demonstra o investimento contínuo da Nokia no futuro das comunicações móveis", afirma Tommi Uitto, presidente da tecnológica finlandesa para a área das redes móveis, durante a apresentação da nova unidade, que contou com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

De acordo com Sérgio Catalão, diretor-geral da Nokia Portugal, o novo centro de I&D para as redes móveis "comprova a continuidade e solidez da operação" da empresa em Portugal, sendo "reforçada mais uma vez pela colaboração com o governo português".

O gestor português refere, ainda, que os projetos da Nokia a desenvolver por cá a pensar no 5G e 6G são reflexo do "compromisso com a transição digital de Portugal, fazendo uso da liderança tecnológica, de uma forte cooperação com o meio académico, e continuando a desenvolver a nossa equipa e a atrair os melhores talentos".

"Este centro irá contribuir para o reforço da nossa liderança em tecnologia 5G e suportará a nossa ambição de nos tornarmos uma empresa pioneira em redes móveis 6G", acrescenta Tommi Uitto.

Localizado no campus da Nokia no concelho da Amadora, o novo centro de investigação e desenvolvimento vai focar-se em software para componentes chave das redes móveis 5G e futuro 6G, desde a análise, especificação e desenvolvimento, até à fase de teste.

Nesse sentido, a operação portuguesa espera criar cem novos postos de trabalho nos próximos dois anos, sendo engenheiros de software e responsáveis técnicos e de produto os perfis mais procurados.

Os projetos a desenvolver no novo polo nacional de I&D serão de âmbito mundial. Refira-se que a Nokia tem, em diferentes geografias (incluindo Portugal), centros de serviços que gerem remotamente redes de comunicações para alguns das principais telecom mundiais.

Este novo centro tecnológico surge mais de um ano e meio depois de a Nokia ter anunciado um investimento de 90 milhões de euros, para a abertura de um centro de serviços tecnológicos, em Portugal, no âmbito de um memorando de entendimento com o governo.

A Nokia tem escritórios e centros tecnológicos, de I&D e de serviços partilhados não só na Amadora, mas também em Aveiro. Em Portugal, a empresa conta com cerca de 2 800 trabalhadores.