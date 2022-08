NOS abre 50 vagas para estágios remunerados para integrar jovens talentos

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A NOS anunciou esta quarta-feira a abertura do NOS Alfa, programa criado para integrar finalistas de mestrado ou jovens recém-graduados, com experiência profissional máxima de um ano, para preencher 50 vagas em áreas tecnológicas, de programação e desenvolvimento de negócio. O programa arranca em outubro, dura 12 meses. Os estágios são remunerados, sendo que no final há a possibilidade da empresa contratar.

"Criado em 2015, o programa de recrutamento da NOS reflete o compromisso da operadora com a dinamização do mercado de trabalho e a capacitação especializada do talento nacional, sendo uma referência em Portugal", lê-se num comunicado enviado à redação.

O programa divide-se em três áreas, todas para "responder à evolução do mercado". Primeiro, o Alfa Tech que perfis especializados e formação tecnológica nas reas de telecom engineering, platform engineering, cloud, DevOps, systems admin / engineering, network engineering, software development e project management.

O Alfa Biz caracteriza-se por procurar jovens nas áreas de gestão, economia e tecnologias de informação para áreas de estratégia, desenvolvimento de negócio, gestão de produto, anaítica, logística, vendas e marketing difgital.

A terceira vertente do programa é o Alfa Data, "vocacionada para perfis com formação nas áreas de data Engineering, data Science e product Owner Analytics".

O Programa Alfa arranca em outubro, estando a NOS a aceitar candidaturas até lá (ver aqui). O programa tem a duração de um ano, "que inclui rotação por duas áreas de negócio distintas e o desenvolvimento de dois projetos de forte impacto para a organização".

Quem entrar na NOS também vai receber mentoria e participar na plataforma interna NOS Campus bem como aceder a uma "formação desenhada segundo o perfil de cada candidato".

"Após o período de estágio remunerado, os trainees podem vir a integrar os quadros da NOS. O programa NOS ALFA regista uma taxa de conversão positiva de mais de 80%, constituindo uma fonte de contratação com um peso significativo na NOS", lê-se no mesmo comunicado.