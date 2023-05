NOS abre 50 vagas para programa trainee NOS Alfa

A empresa de telecomunicações NOS anunciou esta quinta-feira a abertura da 9.ª edição do programa trainee NOS Alfa. A empresa tem 50 vagas em aberto para jovens finalistas de mestrado.

Em comunicado, a NOS realça que procura jovens talentos "que queiram contribuir para a mudança digital e tecnológica do país". As candidaturas estão abertas até julho, estando previsto o início do programa em outubro deste ano.

O programa dirige-se a finalistas de mestrado ou jovens recém-graduados, com experiência profissional máxima de um ano, e background em áreas de engenharia, gestão, economia ou outras similares. Tem a duração de 12 meses, sendo que durante esse período cada trainee deverá passar por duas áreas de negócio distintas, participando no desenolvimento em dois projetos "de forte impacto para a organização".

O objetiivo desta rotatividade é que os jovens se identifiquem "com a cultura de excelência e inovação da empresa". Aquando da inscrição, os candidatos devem selecionar qual a vertente do programa que querem: Alfa Tech (área mais tecnológica), Alfa Biz (área de desenvolvimento do negócio) ou Alfa Data (área de analítica).

A NOS assegura que o NOS Alfa é "uma fonte de contratação com peso significativo" na empresa. "Este programa regista uma taxa de integração na empresa de 90% desde a sua criação, em 2015", lê-se no comunicado.