NOS abre rede 5G a todos os clientes até ao final de janeiro

A NOS foi a primeira empresa de telecomunicações a receber autorização do regulador setorial para lançar serviços 5G, lançando de imediato o primeiro tarifário 5G do mercado. Agora, seguindo um passo dado pela Vodafone Portugal, também optou por abrir a rede 5G a todos os clientes, independentemente do tarifário, até 31 de janeiro de 2022 sem custos adicionais, desde que tenham equipamentos compatíveis.

Em comunicado, a empresa liderada pela NOS sublinha que disponibiliza a rede 5G a "clientes individuais e convergentes" sem custos e "para sempre", nomeadamente aos clientes com tarifários "Sem Limites", clientes com tarifários que têm plafond base de 10 gigabytes (GB) ou mais, e a clientes de internet móvel pós-paga com todo o tráfego incluído.

"Todos os clientes NOS com outros tarifários também terão acesso gratuito e sem compromisso à tecnologia 5G, até 31 de janeiro", lê-se. A partir de 1 de fevereiro, os clientes que desejarem manter o serviço 5G podem ativar essa opção por um acréscimo mensal de 5 euros ao serviço contratado.

A par desta medida, a NOS anunciou também que vai oferecer descontos na aquisição de equipamentos compatíveis com a rede 5G, que podem chegar aos 150 euros, e 55 GB de dados móveis.

De acordo com o administrador da NOS para a área de consumo, Daniel Beato, o 5G representa um "salto para uma nova dimensão de conectividade", com a empresa a criar "as melhores condições para que todos possam tirar pleno partido de uma experiência de comunicações completa e revolucionária".

A NOS foi o primeiro operador a receber licenças 5G, tendo lançado no mesmo dia o primeiro tarifário para a nova rede. O tarifário "Sem Limites Max" está disponível por um custo base de 49,99 euros mensais.