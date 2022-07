NOS com lucro de 85,3 milhões de euros até junho

Miguel Almeida, CEO da NOS

O resultado líquido da NOS fixou-se nos 85,3 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que representa um crescimento homólogo de 15,5%, foi esta quarta-feira anunciado. A acompanhar o crescimento do lucro está o indicador EBITDA (mede a rentabilidade do negócio), que melhorou 5,1%, para 322,3 milhões de euros, em termos homólogos, segundo os dados veiculados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Noutra nota enviada à redação, Miguel Almeida, presidente executivo da NOS, realça que os resultados "refletem, uma vez mais, o bom momento vivido pela empresa", notando crescimentos no número de utilizadores dos serviços da telecom e, consequentemente, das receitas. Tal explica-se, segundo a empresa, pela "adesão de cada vez mais portugueses aos produtos e serviços da NOS", o que levou ao "bom desempenho das telecomunicações e à retoma da atividade de exibição cinematográfica", que "impulsionaram o crescimento dos resultados operacionais da companhia".

As receitas consolidadas da NOS subiram 9,4%, para 742 milhões de euros, comparativamente com o primeiro semestre de 2021. As telecomunicações foram o grande impulsionador das receitas totais, com a NOS a registar 721,4 milhões de euros de receitas no negócio telco, o que traduz uma subida homóloga de 7,3%. O EBITDA das telecomunicações foi de 300,9 milhões (+4,3%).

No final de junho, a telecom prestava 10,524 milhões de serviços, mais 524 mil face aos primeiros seis meses do ano anterior. Entre as linhas de negócio da NOS, destacam-se os serviços móveis cujos subscritores eram 5,529 milhões (+8,7%). Nos chamados "clientes convergentes+integrados" (que contratam pacotes de serviços) registavam-se mais de 1,05 milhões (+5,9%), "elevando a penetração de serviços convergentes para 65,8% da base de clientes de acesso fixo".

Quanto aos serviços de televisão paga, a empresa sentiu uma melhoria marginal de 0,9%, para mais de 1,652 milhões de clientes. Na internet de banda larga fixa, a NOS registava 1,5 milhões de serviços

Entre janeiro e junho, a empresa viu o número de casas servidas crescer 4%. Ou seja, no final de junho, a NOS contabilizava 5,187 milhões de casas passadas, sendo que 55,9% eram servidas por fibra ótica (+9,8 pontos percentuais em termos homólogos).

No final do primeiro semestre, o indicador ARPU (receita média por utilizador) ascendia a 47,4 euros, mais 1,4% do que em igual período do ano anterior.

No segmento empresarial, as receitas ascenderam a 176,5 milhões de euros (+20,5%), com os serviços empresariais a totalizar 1,616 milhões no final de junho (mais 76,6 mil serviços do que no final do período homólogo de 2021).

Ainda nas receitas, mas noutra área de negócio relevante, a NOS destaca a forte recuperação dos cinemas. No negócio de audiovisuais e exibição cinematográfica, as receitas dispararam 69,4%, para 39,1 milhões de euros. "A NOS Cinemas vendeu 2,584 milhões de bilhetes, valor que compara com 567,7 mil vendidos no mesmo período de 2021". Não obstante, importa referir que esta área de negócio foi bastante afetada pela pandemia de covid-19, pelo que ainda está longe do que se registava no primeiro semestre de 2019 (antes da pandemia). Nessa época, a NOS registara 54,9 milhões de receitas na área dos cinemas.

O relatório de contas da NOS dá nota, ainda, que a empresa de telecomunicações investiu um total de 244 milhões de euros, entre janeiro e junho. O valor representa um crescimento homólogo do indicador capex (excluindo contratos de leasing, licenças de espetro e outros direitos contratuais) em 21,9%, impulsionado pelo programa de "implementação acelerada" do 5G.

No final do período em análise, a dívida financeira líquida da NOS situava-se nos 1,145 mil milhões de euros, representando 2,15x o EBITDA após leasings, "apresentando a companhia uma estrutura sólida e conservadora".