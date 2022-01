NOS com roaming 5G em 45 países

Miguel Almeida, CEO NOS © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A NOS anunciou esta terça-feira que já assegura roaming da sua rede 5G em 45 países. Ou seja, os clientes da empresa liderada por Miguel Almeida que já tenham acesso à rede 5G continuam a poder aceder à rede da NOS em 45 países.

Em comunicado, a NOS sublinha que os clientes que já usufruem do 5G podem continuar a beneficiar da rede na Europa, América do Norte e América do Sul e Ásia. A telecom garante ter "a mais abrangente cobertura internacional entre os operadores em Portugal". Por isso, reclama para si "a liderança na quinta geração de comunicações móveis ao disponibilizar a maior cobertura de roaming 5G".

Para o administrador da NOS Manuel Ramalho Eanes, a empresa "posicionou-se como líder no 5G desde o primeiro momento e esta ambição estende-se além-fronteira".

Os países onde a NOS já assegura roaming da sua rede 5G são: Alemanha, Áustria, Bahrain, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Coreia, Kuwait, Letónia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Omã, Filipinas, Países Baixos, Polónia, República Checa, República Eslovaca, Roménia, Arábia Saudita, Seicheles, Singapura, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia, Emirados Árabes Unidos.