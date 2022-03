NOS continua na Justiça contra Anacom e estranha "racional de entrada" de alguns concorrentes

Miguel Almeida, CEO da NOS. Ao fundo, Filipa Carvalho, administradora da NOS © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A NOS fez saber esta sexta-feira que as providências cautelares colocadas na Justiça para travar o leilão 5G não tiveram provimento, no entanto, as ações judiciais interpostas contra a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) continuam a correr - também na Comissão Europeia. A par dessa esperança que o resultado do leilão seja anulado, a empresa estranha "o racional" da entrada da MásMóvil e Digi em Portugal, reiterando que não há espaço para "tantos operadores".

"Nas providencias cautelares, infelizmente, não tivemos sucesso", afirmou a administradora da NOS Filipa Carvalho, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2021, em Lisboa. O CEO da NOS, Miguel Almeida, tinha sido questionado pelos processos judiciais, mas a explicação veio da administradora responsável pelo dossiê da litigância no 5G.

Filipa Carvalho explicou que as providências não tiveram provimento, "muito pelo facto de o próprio tribunal não querer atrasar o processo 5G". Não obstante, a cada providência apresentada a NOS interpôs uma ação judicial, que "decorrem normalmente".

Neste momento, realçou a administradora, "já não há a desculpa do atraso". "A ilegalidade e inconstitucionalidade que este processo acarreta vão ser conhecidas", afirmou convicta que os tribunais darão razão aos operadores, em detrimento da Anacom.

A par dos processos em curso, há dois processos em curso na Comissão Europeia a propósito das queixas da NOS sobre o leilão do 5G. "Estes processos estão a andar e temos esperança neles", disse. Um corre por "violação das regras europeias", enquanto outro surgiu por causa de alegadas "ajudas de estado, pois a NOS considera que as regras para a entrada de novos operadores no mercado português configuram mecanismos indevidos de apoio.

Caso os tribunais e Bruxelas decidam a favor da NOS, que resultado esperar? Apesar de a NOS ter saído "vencedora" do leilão do 5G - cujas regras a empresa discordou - o operador continua a defender a anulação do atual resultado e a eventual repetição do leilão do 5G.

"Depende das decisões", afirmou Filipa Carvalho. Mas, caso as autoridades reconheçam que houve "discriminação na regra do roaming nacional", a empresa espera que só essa regra seja anulada, mantendo-se "tudo o resto". Mas, se se concluir "que todo o regulamento é ilegal", Filipa Carvalho admitiu que "aí podia redundar numa repetição do leilão". Nessas circunstâncias, a administradora acredita que um novo leilão se repetiria "rapidamente".

NOS desconfia do "racional" da MásMóvil e Digi e chama "fantasma" à Dense Air

Na mesma conferência de imprensa, e não obstante as questões judiciais, o CEO da NOS foi questionado sobre os novos players do mercado nacional. Miguel Almeida recusou revelar se a empresa que lidera foi contactada pela Nowo (detida pela espanhola MásMóvil) para fechar um acordo de roaming, agora que o ainda operador móvel virtual tem licenças para construir rede móvel própria. A regra do roaming nacional permitirá à Nowo (e também à Digi) usar as redes da Altice, NOS e Vodafone por um período mínimo de oito anos, mediante acordos entre as partes.

Sem se referir à Nowo, o gestor garantiu que a NOS "cumprirá as regras sem fugir um milímetro que seja às obrigações".

Nessa lógica, sobre eventuais planos da MásMóvil e da Digi, Miguel Almeida reiterou que Portugal não tem "capacidade" para mais do que três operadores com rede própria, considerando que a fragmentação do mercado é um risco.

"Haveria muito para dizer, desde logo pelo racional da entrada destes concorrentes, completamente em contracorrente com outros operadores", comentou, argumentando que a tendência global é para a redução no número de operadores nos maiores mercados da Europa e do mundo. "Nos Estados Unidos, vai passar a haver só três operadores, é mercado pequeno, são só 330 milhões de habitantes", ironizou.

Para Miguel Almeida, fragmentar o mercado vai "deteriorar a capacidade de o setor investir", acusando a Anacom de fomentar essa fragmentação com um "comportamento que até raia a ilegalidade".

Lamentando o caminho optado pelo regulador, afirmou: "Sabemos que o mercado não tem capacidade para tantos operadores, porque fica em causa a qualidade dos serviços e o desenvolvimento tecnológico, numa altura tão importante para a transição digital".

Nessa lógica, Miguel Almeida lembrou, ainda, a tendência de consolidação que começa a tomar forma na Europa. Recentemente, o CEO do grupo Vodafone admitiu que há espaço em mercados como o português, britânico, espanhol e italiano para consolidações.

"Achamos que não faz nenhum sentido o aumento do número de operadores, mas também não defendemos a redução", disse ainda o gestor, que garantindo que a NOS "nem foi convidada nem se fez convidada" a apresentar uma propostas pela operação portuguesa da Altice.

"A eventual consolidação entre os dois maiores operadores seria provavelmente prejudicial para os consumidores, não o defendemos e não faríamos nada nesse sentido", realçou.

Questionado também pela Dense Air, empresa de telecomunicações grossista que já detinha espetro essencial ao 5G antes do leilão e que se reforçou com mais licenças na corrida ao 5G, Miguel Almeida afastou a hipótese de vir a trabalhar em conjunto com o novo player. Sobretudo, por ter uma "presença", em Portugal, pouco clara.

Considerando que se trata de uma empresa "fantasma", "alimentada pelo regulador", mostrando-se "completamente virtual", disse: "Fez um progresso ao longo destes 12 anos, atingindo o extraordinário número de zero empregados e zero receitas".

Segundo Miguel Almeida, a atividade da Dense Air está por esclarecer. Recorde-se que a empresa entrou em Portugal em 2018, após adquirir uma empresa portuguesa que detinha uma licença de utilização de espetro desde 2010. A empresa britânica, que já foi detida pelo Softbank, foi adquirida pela Sidewalk Infrastructure Partners (SPI), pouco tempo depois do fim do leilão do 5G. A SPI é controlada Alphabet, dona da Google, e pelo Ontario Teachers' Pension Plan, um fundo canadiano que também detém a maioria da portuguesa Logoplaste.

Até este momento, não são conhecidos negócios ou a exploração de redes móveis pela Dense Air em Portugal.