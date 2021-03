NOS distribuiu 1.029.585 ações a trabalhadores e administradores com desconto

Miguel Almeida, CEO da NOS. © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Março, 2021 • 10:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A NOS distribuiu 1.029.585 ações a um conjunto de membros dos órgãos de administração e trabalhadores do grupo, adquiridas com desconto.

A operação decorreu, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no âmbito do Regulamento sobre Remuneração Variável de Curto e Médio Prazo, aprovado em assembleia-geral da NOS, realizada no dia 23 de abril de 2014.

As ações, ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 0,01 euros cada, representam aproximadamente 0,20% do capital social atual da NOS, refere a empresa de telecomunicações.

Pelas 10:03, as ações da NOS seguiam a avançar 0,70% para 3,17 euros, na bolsa de Lisboa.