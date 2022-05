NOS diz que mais de dois milhões de portugueses usam soluções digitais da empresa

© JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

A empresa de telecomunicações NOS anunciou esta quarta-feira que já regista uma interação digital com mais de 50% da sua base de clientes, o que significará que o ecossistema digital da telecom chega a mais de dois milhões de portugueses.

"O ecossistema digital da NOS, onde se inscrevem as aplicações móveis NOS, WTF e Cinemas NOS, ultrapassou os 2 milhões de utilizadores em maio de 2022", lê-se num comunicado enviado à redação. O operador refere também que já registou, em maio, um aumento homólogo de 45% na utilização da aplicação NOS, que conta agora com "mais de um milhão de utilizadores ativos".

A empresa explica que os números traduzem uma "estratégia de digitalização robusta, que tem permitido acelerar a interação dos portugueses com o ecossistema digital do operador".

"Criar um ecossistema digital que alavanque a nossa relação com os clientes e que disponibilize as principais jornadas que eles precisam na sua interação connosco é um objectivo estratégico e isso materializa-se em oferecer mais comodidade e mais satisfação aos nossos clientes", argumenta Nuno Schiappa Cruz, diretor da área de Transformação da NOS, citado no mesmo comunicado.

O gestor explica, ainda, que a empresa tem "feito um forte investimento no desenvolvimento dos seus canais digitais e transformação do seu modelo operativo", o que já se reflete "num forte aumento de utilização dos mesmos por parte dos portugueses".