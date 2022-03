NOS entra no mercado da segurança e alarmes de olho nas casas inteligentes

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A NOS vai entrar no mercado da segurança e alarmística. É a quarta área de negócio a que a empresa de telecomunicações se dedica, tendo estabelecido o objetivo de atingir a liderança desta nova área dentro de cinco anos, no máximo. A expansão para uma nova área de atividade pretende colocar a NOS a prestar novos serviços tanto a particulares como às pequenas e médias empresas (PME), podendo ser complementares ao negócio principal (as telecomunicações). Os novos serviços ficam disponíveis a 15 de março, contanto com a parceria da Securitas AB.

Ao Dinheiro Vivo, Daniel Beato, administrador da NOS responsável por esta aposta, explica que este "é mais um passo na presença da NOS no ecossistema [de serviços conectáveis] de uma casa como um todo". "Agora damos um passo adicional numa lógica de ter uma casa o mais conectada possível", afirma. E quem diz casas também diz empresas, uma vez que o novo serviço (Alarme Inteligente NOS | Securitas) estará "igualmente" focado para lares e PME.

A ideia será combinar monitorização profissional com a tecnologia do operador para um serviço de segurança inteligente de casas e PME, apostando em ferramentas inteligentes e conectáveis indo ao encontro do conceito de casas inteligentes.

Segundo Daniel Beato, a NOS opera hoje, além das telecomunicações, na área da publicidade direcionada (com o Playce, por estes dias a ser investigado pela Autoridade da Concorrência), na área da gestão de serviços tecnológicos (managed services) e na área dos seguros. Agora, a telecom chega à área de segurança e alarmística, procurando expandir o mercado de segurança em Portugal, de acordo com o gestor.

"Portugal tem uma penetração de serviços de segurança muito abaixo do que é normal. Aqui ao lado, em Espanha, são 11%. Nos EUA chegam aos 20%", diz Daniel Beato. O administrador da NOS considera que a empresa tem "aqui um papel importante para democratizar o acesso a este tipo de serviços".

"O nosso objetivo inequívoco é sermos líder de mercado em soluções de segurança, dentro de três a cinco anos para o mercado residencial e pequenos negócios", adianta, sem revelar que perspetiva concreta tem a empresa para angariação de clientes.

"O objetivo principal é expandir o mercado e torná-lo mais acessível", complementa. Nesta lógica, o segmento das PME tem particular relevância. "O mercado de segurança, ao contrário do mercado de telecomunicações, tem um peso bastante relevante para as PME".

Novo serviço é solução "isolada" mas complementar às telecomunicações

Essa expansão, realça, pela competitividade que o operador quer levar para esta área de negócio. Daniel Beato refere-se aos preços, sublinhando que as mensalidades dos serviços de segurança a ser fornecidos começam nos 34,99 euros, não havendo custos iniciais de compra de equipamentos para quem já é cliente da NOS.

"Vamos abordar o mercado de forma proativa", salienta. Com os preços a começar nos 35 euros, a NOS entra "com uma proposta de valor mais barata do que os players do mercado". "Mas, mais do que trazer competitividade, estamos a retirar barreiras à entrada. Os clientes da NOS terão acesso a zero custos de setup [contratação e ativação de serviço]. Isto compara com valores dos concorrentes que começam nos 400 euros, mas muitas vezes chegam aos 700 euros, 800 euros ou mil euros", argumenta.

Acresce que as entidades ou particulares que já sejam clientes NOS têm a possibilidade de obter um desconto de cinco euros no preço a pagar todos os meses.

E para quem não é cliente da NOS? "Para os que não são clientes da NOS há um valor de setup de 100 euros", responde o administrador executivo da telecom.

Os serviços da NOS vão responder a diferentes necessidades, havendo três modalidades. O administrador da NOS indica que há uma modalidade de serviços para casas no rés-do-chão ou primeiro andar, há outra para "os andares mais elevados" e uma terceira modalidade para "moradias independentes". As PME têm uma solução própria.

O serviço de segurança e alarmes "é isolado do ponto de vista da solução", mas o gestor da NOS esclarece que está disponível para todos os interessados independentemente do operador de telecomunicações contratualizado.

Questionado sobre a concorrência entre operadores nesta área da segurança - a Meo oferece o serviço Meo Smart Home há cinco anos -, Daniel Beato explica que a NOS entra de forma diferente neste mercado, porque vai oferecer algo numa lógica de serviço e não de produto. "Não estamos a vender um hardware, estamos a prestar um serviço de segurança", assegura.

Como funciona o novo serviço?

O gestor da NOS considera "profissional" a abordagem à nova área de negócio. O serviço consiste num sistema de segurança ligado à Central de Monitorização de Alarmes da Securitas AB, sem interrupções, com ligação imediata à polícia em caso de potencial intrusão.

O sistema de segurança é composto por um painel de controlo (central) - consiste num ecrã tátil -, placa dissuasora e um conjunto de equipamentos entre os quais se encontram os detetores de movimento e sensores magnéticos para portas e janelas. Ao sistema, podem ser adicionados "outros equipamentos, como câmara de vídeo com recurso a analítica para uma gestão mais inteligente e conectada das suas casas e negócios, detetores de fumo e inundação, botão de pânico, entre outros".

Além da Securitas AB, a NOS conta com as parcerias da Alarm.com e da Qolsys para este mercado.

Questionado sobre eventuais futuras áreas de negócio da NOS, o gestor nada revela. Mas deixa uma garantia: "Só vamos entrar em novos negócios que façam sentido e que permitam sinergias com o nosso negócio core [as telecomunicações], para prestar melhores serviços e capturar sinergias".